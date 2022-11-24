Binance Pay в Украине: как работает и для чего нужен — Finance.ua

Binance Pay в Украине: как работает и для чего нужен Сегодня 10:20

Сегодня криптобиржа Binance имеет 120 млн пользователей в 180 странах мира, а ее приложение находится в топ-5 самых скачиваемых приложений в App Store. Также Binance активно внедряет свою платежную технологию.

«Мы заметили, что на глобальном рынке люди накопили достаточно крипты и пользуются ею. Но пользуются они ею примерно так, как мы пользовались банковскими картами где-то в 2006-2007 годах. То есть, чтобы получать зарплату и дважды в месяц ходить в банкомат и снимать деньги», — рассказал во время конференции FinTech Ukraine 2022 , организованной порталами Finance.ua и Минфин, Егор Аветисов — руководитель по стратегическим партнерствам в Украине и Центральной Европе компании Binance.

Binance Pay — это технология, позволяющая оплачивать криптовалютами любые товары. По словам Аветисова, это фактически криптоэквайринг.

Чтобы воспользоваться Binance Pay, нужно выбрать соответствующую опцию при оплате товаров или услуг. Откроется приложение Binance, где будет показан счет в криптовалюте, а именно — стейблкоини BUSD. Затем следует подтвердить платеж, после чего произойдет списание средств, а продавец получит необходимую сумму.

«С точки зрения скорости операции мы немного медленнее Apple/Google Pay. У них есть доступ к девайсу, они могут поднимать свой чекаут-экран над всеми приложениями. Это очень похоже на технологию PrivatPay», — объяснил Аветисов.

Сегодня Binance Pay доступен, в частности, на сайте сети супермаркетов Varus.

Интеграция заняла немного времени — около двух недель, говорит руководитель центра электронного бизнеса Varus Олег Спирин.

«Клиент видит на сайте еще один доступный способ оплаты. Этот выбор идет в нашу систему Merchant Gate. После того, как мы собрали заказ клиента, мы посылаем ему ссылку с чек аутом оплаты. Нажав на ссылку, клиент переходит в приложение Binance, где и подтверждает оплату», — рассказал Спирин.

Финансовая часть работает следующим образом:

клиенту на сайте показывается стоимость товара в гривне;

когда клиент переходит на чек аут оплаты в Binance, он выбирает валюту, в которой будет платить, и происходит конвертация цены товара в гривне в ту крипту, которую выбрал клиент по курсу Binance;

транзакцию обрабатывает финансовая компания, и уже она и засчитывает гривну на счет продавца.

«Далее мы планируем двигаться в офлайн. Через несколько месяцев мы представим способ оплаты Binance Pay на наших кассах самообслуживания. Все очень просто: клиент вместо „уплатить картой“ будет тапать Binance Pay, будет видеть QR-код, сканировать его, после чего будет перенаправляться в приложение Binance, где клиент и будет акцептовать транзакцию», — пояснил Спирин.

Покупайте, торгуйте и храните более 600 криптовалют на Binance. Биржа считается самой большой и популярной в мире. 90 млн пользователей доверяют Binance. Платформа предлагает самые низкие комиссии по транзакции, поддержку клиентов на 40 языках, а также дает возможность торговать на ходу.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.