Билл Гейтс объяснил отсутствие криптовалют в своем инвестпортфеле — Finance.ua

Билл Гейтс объяснил отсутствие криптовалют в своем инвестпортфеле

Билл Гейтс объяснил отсутствие криптовалют в своем инвестпортфеле

Основатель Microsoft Билл Гейтс в ходе AMA-сессии на Reddit заявил, что не владеет криптовалютой.

«Мне нравится инвестировать в то, что имеет ценность. Ценность компаний основана на том, что они делают отличные продукты», — пояснил Гейтс.

По его мнению, цифровые активы не входят в эту категорию.

«Ценность криптовалют зависит от решения человека, что кто-то другой готов заплатить за это», — отметил миллиардер.

Гейтс добавил, что такие активы не приносят пользу обществу.

В феврале 2021 года основатель Microsoft призвал потенциальных инвесторов не брать пример с компании Tesla, вложившей $1,5 млрд в Bitcoin. По его мнению, владельцам меньшего капитала, чем у Илона Маска, «следует быть осторожнее».

Кроме того, в марте 2021 года Гейтс увидел в BTC проблему для мирового климата.

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