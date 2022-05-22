Билл Гейтс объяснил отсутствие криптовалют в своем инвестпортфеле — Finance.ua
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Билл Гейтс объяснил отсутствие криптовалют в своем инвестпортфеле

Сегодня 21:34Технологии&Авто
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Билл Гейтс объяснил отсутствие криптовалют в своем инвестпортфелеБилл Гейтс объяснил отсутствие криптовалют в своем инвестпортфеле
Основатель Microsoft Билл Гейтс в ходе AMA-сессии на Reddit заявил, что не владеет криптовалютой.
«Мне нравится инвестировать в то, что имеет ценность. Ценность компаний основана на том, что они делают отличные продукты», — пояснил Гейтс.
По его мнению, цифровые активы не входят в эту категорию.
«Ценность криптовалют зависит от решения человека, что кто-то другой готов заплатить за это», — отметил миллиардер.
Гейтс добавил, что такие активы не приносят пользу обществу.
В феврале 2021 года основатель Microsoft призвал потенциальных инвесторов не брать пример с компании Tesla, вложившей $1,5 млрд в Bitcoin. По его мнению, владельцам меньшего капитала, чем у Илона Маска, «следует быть осторожнее».
Кроме того, в марте 2021 года Гейтс увидел в BTC проблему для мирового климата.
По материалам: Forklog
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