Билеты в Польшу от 475 гривен: весенняя распродажа от автобусного перевозчика — Finance.ua

Билеты в Польшу от 475 гривен: весенняя распродажа от автобусного перевозчика Сегодня 12:17 — Личные финансы

Билеты в Польшу от 475 гривен: весенняя распродажа от автобусного перевозчика

Украинская компания Autolux распродает акционные билеты на международные рейсы из Украины. Дешевые поездки доступны по нескольким европейским направлениям.

Так, украинский перевозчик Autolux предлагает акционные билеты на автобусы из 8 городов Украины в Польшу, Чехию и Литву. Скидки на поездки составляют до 50%. А самое дешевое направление — из Украины в Польшу.

Маршруты, на которых действует акционное предложение:

Ивано-Франковск — Варшава — от 475 гривен в одну сторону;

Тернополь — Варшава — от 500 гривен;

Львов — Краков — от 500 гривен;

Львов — Вроцлав — от 560 гривен;

Львов — Варшава — от 560 гривен;

Львов — Прага — от 910 гривен;

Львов — Рига — от 1016 гривен;

Киев — Варшава — от 560 гривен;

Киев — Краков — от 560 гривен;

Киев — Вроцлав — от 610 гривен;

Киев — Познань — от 710 гривен;

Киев — Прага — от 1138 гривен;

Одесса — Варшава — от 825 гривен;

Одесса — Вроцлав — от 825 гривен;

Одесса — Рига — от 1016 гривен;

Черновцы — Варшава — от 500 гривен;

Кропивницкий — Варшава — от 900 гривен.

Акция действует до 15 марта .

Период путешествий на акционных рейсах — с 10 марта по 31 марта 2023 года.

Если вы планируете путешествие за границу на собственном автомобиле, заранее позаботьтесь о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

Lowcost Avia По материалам:

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