Безумие вокруг мемкойнов: Предпродажа DOGEN на $4 млн вызывает ажиотаж, стремясь превзойти BONK и PEPE — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Безумие вокруг мемкойнов: Предпродажа DOGEN на $4 млн вызывает ажиотаж, стремясь превзойти BONK и PEPE Сегодня 13:10 — Криптовалюта

Безумие вокруг мемкойнов: Предпродажа DOGEN на $4 млн вызывает ажиотаж, стремясь превзойти BONK и PEPE

Новый игрок в мире криптовалют привлек внимание, собрав внушительные $4 миллиона еще до официального запуска. С амбициозной целью обойти такие популярные цифровые активы, как BONK и PEPE, этот претендент вызывает большой интерес. Энтузиасты криптовалют активно обсуждают, сможет ли DOGEN встряхнуть рынок. На фоне растущего ажиотажа, все взгляды устремлены на этого потенциального лидера в криптовалютной сфере.

DOGEN: Главный мемтокен для настоящих альфа-лидеров, которые всегда побеждают

Представьте себе жизнь вашей мечты — роскошные автомобили, кипы наличных денег и внимание самых красивых женщин. Это и есть стиль жизни DOGEN!

Если вы тот, кто всегда стремится к новым вершинам, вам нужно обратить внимание на DOGEN. Этот мемтокен создан для настоящих альфа-лидеров, которые всегда побеждают.

💎 HODL как зверь, доминируй на рынке! 💎 DOGEN вот-вот взорвется! Ожидается рост на 700% еще до завершения предпродажи — и это только начало. DOGEN готовится к тем самым невероятным тысячекратным прибылям, которыми славятся мемтокены в этом сезоне. Входите на ранних стадиях и наблюдайте, как остальные пытаются догнать, пока вы уже на вершине!

⚡️ Пропустили WIF, Popcat или Ponke? ⚡️ DOGEN — новый альфа-токен на блокчейне Solana, который уже играет в одной лиге с такими гигантами, как BONK, WIF и Popcat, которые в свое время показали рост более чем на 1000%.

На данный момент DOGEN остается в тени, но он готов установить новые рекорды в текущем «бычьем» рынке. Вы не захотите упустить эту возможность.

Почувствовали дух DOGEN? Отлично, потому что сейчас проходит эйрдроп! Все, что нужно сделать, — это показать себя в соцсетях, купить токены во время предпродажи и начать собирать свою армию DOGEN с помощью реферальной ссылки. За каждого привлеченного участника вы получите солидные 20% от их Golden Points при покупке токенов.

BONK: Мемкойн на базе Solana, укрепляющий сообщество

BONK — это мемкойн на блокчейне Solana с талисманом в виде собаки породы сиба-ину. Его цель — усилить сообщество Solana, перераспределяя власть, ранее сосредоточенную в руках венчурных капиталистов. Монета выросла более чем на 100% после листинга на Coinbase и зарекомендовала себя как монета для сообщества, раздав 50% своего предложения участникам NFT- и DeFi-секторов Solana.

По состоянию на октябрь 2023 года BONK стал заметным игроком в криптовалютной сфере. Его интеграция в экосистему Solana включает запуск децентрализованной биржи BonkSwap. Несмотря на такие вызовы, как высокий общий объем предложения и волатильность рынка, участие BONK в растущей экосистеме децентрализованных приложений указывает на потенциал токена в текущем рыночном цикле.

PEPE: Дефляционный мемкойн, вдохновленный мемом Pepe the Frog

PEPE — это дефляционный мемкойн, запущенный на блокчейне Ethereum и вдохновленный мемом Pepe the Frog. Его цель — повторить успех таких мемтокенов, как Shiba Inu и Dogecoin, без налогов на транзакции и с фокусом на чистый мемкойн без утилитарности.

В середине 2023 года PEPE достиг пиковой рыночной капитализации в $1,6 миллиарда, привлекая внимание энтузиастов криптовалют. Его дорожная карта включает увеличение популярности через тренды в социальных сетях и листинг на крупных биржах. Монета также внедрила механизм сжигания для повышения редкости и вознаграждает долгосрочных держателей, используя Proof-of-Stake-безопасность Ethereum. PEPE доступен на таких платформах, как Uniswap, Binance и KuCoin. Его привлекательность на текущем рынке зависит от продолжающегося интереса к мемкойнам и рыночной динамики.

Заключение

DOGEN готов превзойти такие токены, как BONK и PEPE, предлагая роскошь и успех тем, кто стремится к лучшему. Ожидаемый рост на 700% к концу предпродажи намекает на огромные прибыли. Следуя успеху BONK, WIF и Popcat, DOGEN создает сообщество лидеров, предлагая реальные преимущества для ранних участников.

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