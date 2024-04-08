Безработица в Украине уменьшилась до минимального показателя с начала войны — Finance.ua

Безработица в Украине уменьшилась до минимального показателя с начала войны Сегодня 09:03 — Личные финансы

Безработица в Украине уменьшилась до минимального показателя с начала войны

Безработица в Украине уменьшилась до минимального показателя за все время полномасштабного вторжения.

Об этом сообщают эксперты Центра экономических стратегий.

«С начала полномасштабного вторжения Госстат не публикует данные по безработице. Исследовательское агентство Info Sapiens делает собственные оценки его уровня. Согласно им, в марте 2024 года уровень безработицы в Украине составил 13,7%», — сказано в сообщении.

Согласно этой оценке, безработица уменьшилась до наименьшего показателя за все время полномасштабного вторжения.

График: ЦЭС

Прокси-показатель уровня бедности — доля опрошенных людей, вынужденных экономить на еде — в марте 2024 года составила 23,2%.

Также отмечается, что количество новых вакансий на рынке в последние два месяца остается на уровне около 80% от среднего в 2021 году.

Активность соискателей работы остается на стабильно низком уровне, что меньше соответствующих показателей 2023 и 2022 годов.

График: ЦЭС

Напомним, как правило, в ежемесячных исследованиях Work.ua фиксирует рост заработной платы на 500 грн. Однако март стал исключением, и размер средней зарплаты так и остается на отметке 20 000 грн.

Среди лидирующих областей неизменными остались зарплаты во Львовской (20 000 грн) и Днепропетровской (19 000 грн) областях.

Справка Finance.ua:

сумма пособия по безработице зависит от страхового стажа, как общего, так и в течение года, предшествующего месяцу регистрации лица как безработного;

также влияние имеет основание прекращения трудовых отношений и размер заработной платы, полученной перед увольнением;

пособие по безработице определяют в процентах к их средней заработной плате в зависимости от страхового стажа.



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