Безос с начала ноября продал акции Amazon на $2,7 млрд — Finance.ua

Безос с начала ноября продал акции Amazon на $2,7 млрд
Основатель Amazon.com Джефф Безос в прошлую пятницу и понедельник продал акции компании еще на $1,25 млрд.
Об этом сообщает Breaking The News со ссылкой на документ, размещенный на сайте Amazon.
Общая сумма продаж акций Amazon с начала ноября составила $2,7 млрд.
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В результате последних продаж общая сумма проданных Безосом акций в 2024 году достигла $12,5 млрд. В последнем раунде, который длился с 8 по 11 ноября, Безос продал почти 6 миллионов акций.
В текущем году капитализация компании увеличилась на 37,5%, достигнув $2,17 трлн.
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