Безос с начала ноября продал акции Amazon на $2,7 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Безос с начала ноября продал акции Amazon на $2,7 млрд

Фондовый рынок
23
Безос с начала ноября продал акции Amazon на $2,7 млрд
Безос с начала ноября продал акции Amazon на $2,7 млрд
Основатель Amazon.com Джефф Безос в прошлую пятницу и понедельник продал акции компании еще на $1,25 млрд.
Об этом сообщает Breaking The News со ссылкой на документ, размещенный на сайте Amazon.
Общая сумма продаж акций Amazon с начала ноября составила $2,7 млрд.

Читайте также: Как купить акции иностранных компаний в Украине в 2024 году

В результате последних продаж общая сумма проданных Безосом акций в 2024 году достигла $12,5 млрд. В последнем раунде, который длился с 8 по 11 ноября, Безос продал почти 6 миллионов акций.
В текущем году капитализация компании увеличилась на 37,5%, достигнув $2,17 трлн.
Не рискуйте своими сбережениями, выбирайте только надежные депозиты. В этом вам всегда поможет каталог от Finance.ua:

Выберите самый выгодный депозит 💰

По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.