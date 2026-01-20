0 800 307 555
Безос прогнозирует конец эпохи традиционных ПК

Технологии&Авто
1
Традиционные персональные компьютеры, включая игровые ПК, со временем могут стать ненужными
Основатель Amazon Джефф Безос убежден, что традиционные персональные компьютеры, включая игровые ПК, со временем могут стать ненужными.
По его мнению, развитие искусственного интеллекта, дефицит оперативной памяти и рост цен на комплектующие подтолкнут индустрию к модели, при которой пользователи не будут покупать железо, а арендовать вычислительные мощности из облака.
Последние месяцы рынок ПК переживает так называемый RAM-кризис: производители памяти все активнее переориентируют свои мощности на нужды AI-датацентров, что приводит к сокращению поставок памяти, росту цен на оперативную память и накопители и общему удорожанию ноутбуков, ПК и игровых систем. По оценкам отраслевых экспертов, дефицит может сохраняться минимум до 2028 года, и именно в таких условиях, по мнению Джеффа Безоса, покупка мощного игрового ПК станет слишком дорогой для обычного пользователя.

Игровая индустрия изменится больше всего

Наиболее уязвимой к этим изменениям может стать именно игровая индустрия: уже сегодня активно развиваются сервисы облачного гейминга типа Xbox Game Pass Ultimate, NVIDIA GeForce Now с производительностью топовых видеокарт и Amazon Luna. В такой модели пользователю нужны только монитор, периферия и стабильное интернет-соединение, тогда как сам игровой ПК фактически работает в датацентре, и, по прогнозу Джеффа Безоса, этот формат может стать массовым в случае дальнейшего роста цен на железо.

Искусственный интеллект как главный потребитель ресурсов

Ключевой причиной трансформации рынка, по мнению Джеффа Безоса и отраслевых аналитиков, является стремительное развитие искусственного интеллекта: AI потребляет огромные объемы памяти, нуждается в дорогих видеокартах и ​​накопителях и стимулирует масштабное строительство датацентров. В результате обычные пользователи ПК фактически оказываются в конкуренции за аппаратные ресурсы с корпорациями и даже государствами, инвестирующими миллиарды в AI-инфраструктуру, из-за чего собственный игровой компьютер постепенно может стать предметом роскоши.
