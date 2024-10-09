Безопасность в китайских авто: что изменилось — Finance.ua

Безопасность в китайских авто: что изменилось Сегодня 20:00 — Технологии&Авто

Безопасность в китайских авто: что изменилось

Согласно исследованию американской компании JD Power, за последние три года китайские автомобильные бренды существенно сократили разрыв в качестве с международными брендами, авто которых производятся в КНР.

Эксперты проанализировали надежность почти 32 тыс. новых авто, реализованных в КНР с июня 2023 года по март 2024-го. Критерием надежности было количество поломок на 100 авто.

Так, среди брендов массового рынка первенство у GAC Honda (195/100). На втором месте — Dongfeng Honda (198/100). Также в лидерскую троицу попал GAC Toyota (200/100).

Самым надежным китайским брендом, в свою очередь, признан Chery (203/100). Второе место занимает Geely (204/100). Третье — GAC Trumpchi (206/100).

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Справка Finance.ua:

В сентябре в Украине появилось 838 новых легковых электромобилей — преимущественно производимых китайскими автофабриками. Больше всего — марки BYD, 152 авто. Популярной моделью стала Zeekr 001 — 105 единиц.

Напомним, в октябре 2023 года украинцы приобрели 1306 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Об этом сообщал Укравтопром. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» остается в пределах 2%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 84%.

Напомним, по итогам первого квартала 2023 года Китай стал самым крупным в мире экспортером автомобилей. КНР даже удалось опередить японских автопроизводителей. Долгое время лидером среди крупнейших в мире экспортеров автомобилей оставалась Япония.



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