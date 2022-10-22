Беженцы из Украины в Польше будут платить за проживание в массовых пунктах: поначалу 50%, далее — 100% Сегодня 15:14 — Личные финансы

Бесплатного жилья в Польше для беженцев из Украины, скорее всего, не будет даже в центрах массового размещения. Сначала люди будут платить 50% стоимости проживания там, а потом все 100%, пишет uamedia.eu.

Как сообщает Yavp.pl , заместитель министра внутренних дел и правительственный уполномоченный по делам беженцев Павел Шефернакер вновь высказался о необходимости введения для беженцев Украины оплаты за проживание в пансионатах, переоборудованных во временное жилье пожарных депо, складах и других пунктах массового размещения.

Ранее Шефернакер отмечал, что такая оплата будет введена ориентировочно с середины ноября и составит 50% стоимости. Теперь же чиновник говорит, что появится она, скорее всего, с января 2023 года, а уже через несколько месяцев будет увеличена вдвое. Таким образом, беженцы будут платить все 100% стоимости проживания.

«На данный момент есть около 80 тысяч человек, которые еще находятся в массовых пунктах — это торговые залы, пожарные депо, пансионаты. Мы хотим, чтобы люди, которые находятся там более 120 дней, начиная с января и в течение нескольких последующих месяцев, платили 50% стоимости проживания, а в конце концов, чтобы они полностью покрывали расходы на пребывание в Польше», — сказал Шефернакер.

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Он добавил, что 100% оплата для беженцев из Украины за проживание в массовых пунктах должна быть введена в середине 2023 года. Причина проста — Польша, по словам чиновника, не может бесконечно финансировать пребывание беженцев. Кроме того, значительная часть из них уже нашли себе работу и получают определенные доходы.

Ранее Шефернакер отмечал, что будут определенные исключения в оплате за проживание в массовых центрах. Например, от нее планировали освободить уже не работающих людей пенсионного возраста, людей с инвалидностью, а также многодетных матерей-одиночек. Окончательное решение по этому поводу будет принято, очевидно, вместе с введением самой оплаты.

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