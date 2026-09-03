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Без «заоблачных» цен: в Киеве могут ограничить цены на такси во время тревог

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Автомобиль службы такси
Автомобиль службы такси
В Киеве могут ввести регулирование цен на такси во время воздушных тревог во избежание резкого подорожания поездок. В частности, речь идет о возможности без проблем добраться с одного берега Днепра на другой даже во время тревоги.
Об этом 2 сентября в эфире телемарафона заявила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.
По ее словам, Кабинет Министров рассматривает новые правила работы во время воздушных тревог в Киеве. Среди прочего обсуждают возможность регулирования цен на услуги такси и работу метро.

Какие изменения обсуждают

По словам депутата, на заседании фракции «Слуга народа» с участием премьер-министра Сергея Корецкого обсуждали возможные изменения режима работы столицы во время тревог.
В частности, рассматривают:
  • возможность не перекрывать зеленую ветку метро во время тревоги, чтобы люди могли добраться с правого берега на левый и наоборот;
  • регулирование цен на такси во время воздушной тревоги, чтобы короткие поездки не стоили слишком дорого;
  • возможно ограничение массовых мер по вопросам безопасности.
«Также будет регулирование цен во время тревоги для перевозчиков такси, для того чтобы не было заоблачных цен на то, чтобы проехать эти 2−3 километра с одного берега на другой», — сказала Василевская-Смаглюк.

Как изменить уровни воздушной тревоги

Также обсуждается разделение воздушных тревог на два уровня.
  • Желтый уровень будет обозначать угрозу атаки дронов.
  • Красный уровень — ракетная опасность, в том числе угроза баллистических атак, а также массированные атаки.
В соответствии с уровнем угрозы планируется изменить звуковые сигналы оповещения, а также ввести отдельный звуковой сигнал, сообщающий об отбое тревоги.
Кроме того, в Киеве планируют сократить время комендантского часа. Власти других городов предложат пересмотреть его границы с учетом реальных потребностей безопасности людей и работы бизнеса.
По материалам:
Finance.ua
КиевАвто
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