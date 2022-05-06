Без окон, без дверей: представлен самый удивительный Гелендваген за миллион долларов (видео) — Finance.ua

Без окон, без дверей: представлен самый удивительный Гелендваген за миллион долларов (видео)

Brabus шокировал публику впечатляющим внедорожником 900 Crawler. Это самый невероятный тюнинг Гелендвагена за всю историю модели. Подробности и фото модели опубликованы на официальном сайте Brabus.

По сути, Mercedes-Benz G-Class превратили в аналог багги для серьезного бездорожья. У него нет окон и дверей, но зато появился трубчатый каркас безопасности. Все кузовные панели теперь выполнены из легкого карбона, что позволило уменьшить массу авто на 420 кг (до 2065 кг).

Кроме того, клиренс внедорожника достиг внушительных 53 см — почти вдвое больше, чем у стандартного Гелендвагена. Обращают на себя внимание и огромные внедорожные шины размером 40×13.50 R20.

Из салона Brabus 900 Crawler убрали все лишнее — кондиционер и электроприводы отсутствуют. Внутри установлены четыре отдельных спортивных сиденья. В отделке использованы кожа, карбон и алькантара.

Двигатель Mercedes-AMG G63 увеличили в объеме до 4,5 л и подняли мощность турбированной восьмерки до 900 л.с., а крутящий момент — до 1250 Н∙м. Внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 160 км/ч.

Для бездорожья подвеску Brabus 900 Crawler усилили, а ее рабочий ход увеличили на 16 см. Кроме того, установлены увеличенные тормоза диаметром 400 мм спереди и 370 мм сзади.

Новый Brabus 900 Crawler выпустят тиражом в 15 экземпляров. Купить Гелендваген можно по цене в 945 тыс. долларов.

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