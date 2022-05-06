Без окон, без дверей: представлен самый удивительный Гелендваген за миллион долларов (видео) — Finance.ua
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Без окон, без дверей: представлен самый удивительный Гелендваген за миллион долларов (видео)

Сегодня 04:46Технологии&Авто
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Brabus шокировал публику впечатляющим внедорожником 900 Crawler. Это самый невероятный тюнинг Гелендвагена за всю историю модели. Подробности и фото модели опубликованы на официальном сайте Brabus.
По сути, Mercedes-Benz G-Class превратили в аналог багги для серьезного бездорожья. У него нет окон и дверей, но зато появился трубчатый каркас безопасности. Все кузовные панели теперь выполнены из легкого карбона, что позволило уменьшить массу авто на 420 кг (до 2065 кг).
Без окон, без дверей: представлен самый удивительный Гелендваген за миллион долларов (видео)
Кроме того, клиренс внедорожника достиг внушительных 53 см — почти вдвое больше, чем у стандартного Гелендвагена. Обращают на себя внимание и огромные внедорожные шины размером 40×13.50 R20.
Без окон, без дверей: представлен самый удивительный Гелендваген за миллион долларов (видео)
Из салона Brabus 900 Crawler убрали все лишнее — кондиционер и электроприводы отсутствуют. Внутри установлены четыре отдельных спортивных сиденья. В отделке использованы кожа, карбон и алькантара.

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Двигатель Mercedes-AMG G63 увеличили в объеме до 4,5 л и подняли мощность турбированной восьмерки до 900 л.с., а крутящий момент — до 1250 Н∙м. Внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 160 км/ч.
Для бездорожья подвеску Brabus 900 Crawler усилили, а ее рабочий ход увеличили на 16 см. Кроме того, установлены увеличенные тормоза диаметром 400 мм спереди и 370 мм сзади.
Новый Brabus 900 Crawler выпустят тиражом в 15 экземпляров. Купить Гелендваген можно по цене в 945 тыс. долларов.
По материалам: Фокус
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