Еврокомиссия признала TikTok виновным в нарушении закона ЕС о цифровых услугах — Finance.ua

Еврокомиссия признала TikTok виновным в нарушении закона ЕС о цифровых услугах 20.05.2025, 00:37 — Технологии&Авто

Еврокомиссия признала TikTok виновным в нарушении закона ЕС о цифровых услугах

Комиссия установила, что TikTok не предоставляет необходимую информацию о содержании рекламы, пользователях, на которых направлена ​​реклама, а также о том, кто заплатил за рекламу.

Предварительные выводы Еврокомиссии основываются на углубленном расследовании , содержащем:

анализ внутренних документов TikTok;

тестирование инструментов платформы;

интервью с экспертами в данной области.

Предварительные выводы Еврокомиссии установили, что китайская компания нарушила Закон о цифровых услугах ЕС (Digital Services Act).

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«Прозрачность онлайн-рекламы — кто заказчик, какая целевая аудитория рекламы — имеет важное значение для защиты общественных интересов. Независимо от того, защищаем ли мы честность наших демократических выборов, охраняем здоровье населения, защищаем потребителей от мошеннической рекламы, граждане имеют право знать, кто стоит за сообщениями, которые они видят. По нашему предварительному мнению, TikTok не придерживается DSA в ключевых сферах своего рекламного репозитория, что препятствует полной проверке рисков, которые несут его рекламные и таргетинговые системы», — сообщила исполнительная вице-президент по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

Если предварительные выводы будут окончательно подтверждены, Еврокомиссия может оштрафовать TikTok до 6% общего мирового годового оборота поставщика, а также внедрит усиленный период надзора за платформой, пока TikTok не исправит нарушения. Кроме того, Еврокомиссия может налагать периодические штрафные платежи, чтобы заставить платформу соблюдать требования.

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Китайская платформа уже не в первый раз испытывает проблемы с Еврокомиссией за нарушение правил ЕС. Только неделю назад Европейский Союз оштрафовал TikTok на 530 млн евро за незаконную передачу данных европейских пользователей в Китай. А общая сумма штрафных санкций за нарушение правил GDPR составляет более 890 млн евро с 2021 года.

В декабре 2024 года Комиссия также открыла официальное производство против TikTok, связанное с выборами и влиянием на общественный дискурс. Эти расследования рассматриваются Еврокомиссией в приоритетном порядке.

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