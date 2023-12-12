Без Nesquik и Pepsi: Скандинавские авиалинии отказались от продукции спонсоров войны — Finance.ua

Без Nesquik и Pepsi: Скандинавские авиалинии отказались от продукции спонсоров войны Сегодня 13:34 — Фондовый рынок

Авиакомпания «Скандинавские авиалинии» (Scandinavian Airlines System, SAS) исключила из меню напитки Nesquik производителя Nestlé. Причина — внесение в Украину швейцарской корпорации в перечень международных спонсоров войны, сообщает TV 2 со ссылкой на письмо от авиакомпании.

«Мы можем подтвердить, что исключили питьевой шоколад Nesquik из бортового ассортимента в результате попадания Nestlé в список спонсоров войны в Украине», — заявили в SAS.

Ранее авиаперевозчик решил изъять из бортового набора продукцию Pepsi.

В авиакомпании также отметили, что ведут диалог с небольшим количеством поставщиков, чтобы понять их планы по дальнейшему развитию.

Национальное агентство по предотвращению коррупции вносит в список спонсоров войны компании, которые обеспечивают государственный и частный сектор рф товарами и услугами критического назначения, а также пополняют российский бюджет.

С 1 сентября 2023 года НАПК вынесло корпорацию PepsiCo в список спонсоров войны, потому что она продолжает работать на российском рынке.

Nestlé (бренды KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea) попала в список в начале ноября. Корпорация является одним из самых крупных производителей продуктов питания в мире.

УНІАН По материалам:

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