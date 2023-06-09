Без компенсаций. В ЕС вводятся новые правила для пассажиров поездов — Finance.ua
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Без компенсаций. В ЕС вводятся новые правила для пассажиров поездов

Личные финансы
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Без компенсаций. В ЕС вводятся новые правила для пассажиров поездов
Без компенсаций. В ЕС вводятся новые правила для пассажиров поездов
Отныне компании-перевозчики Евросоюза могут не компенсировать пассажирам 25% и 50% от стоимости билета, если поезд отменится из-за форс-мажорных обстоятельств. Но некоторые пассажиры, столкнувшиеся с задержками и отменами поездок, получат больше прав на компенсацию.
Об этом сообщает Euronews Travel.

Что означают новые правила для пассажиров железной дороги

Новые правила ЕС, введенные 7 июня, предусматривают освобождение компаний-операторов от оплаты пассажирам при определенных условиях. Ранее пассажиры в большинстве случаев имели право требовать возврата 25% стоимости билета в случае задержки свыше часа и 50% в случае задержки свыше двух часов.
Но по новым правилам, компаниям не придется выплачивать компенсацию в случае форс-мажорных или чрезвычайных обстоятельств — событий, находящихся вне контроля железнодорожных операторов. Это, к примеру, штормы, наводнения, террористические атаки, пандемии.
Новые правила применяются, только если компания не может предотвратить или избежать задержек или отмен, которые вызвали эти события. Кстати, забастовки чрезвычайными обстоятельствами не считаются. Также железнодорожным операторам все равно придется выполнять другие обязательства. Например, возмещать стоимость билетов или менять маршруты.

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По материалам:
РБК-Україна
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