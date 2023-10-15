Беспроводная зарядка смартфона — плюсы и минусы 15.10.2023, 00:57 — Фондовый рынок

Беспроводная зарядка смартфона — плюсы и минусы

Большинство смартфонов, находящихся в среднем ценовом сегменте, поддерживают беспроводную зарядку на основе стандарта Qi. Принцип ее прост и основывается на электромагнитной индукции — внутри смартфона размещена катушка, которая «принимает» и получает энергию от той, которая передает.

Потребуется только специальное зарядное устройство и больше не нужны провода. Многие автомобили уже комплектуются встроенными Qi зарядками для девайсов.

Рассмотрим плюсы и минусы такого способа пополнения энергии.

Плюсы:

Отсутствие проводов. Достаточно положить устройство на зарядку и процесс тут же пойдет;

Разъем зарядки на смартфоне не деформируется, а это значит, что гаджет вас не подведет в один прекрасный день нерабочим разъемом;

Универсальность. Стандарт беспроводной зарядки един для всех мобильных девайсов. Достаточно купить один раз такую ​​зарядку.

Безопасность. Риск того, что неисправное зарядное устройство повредит смартфон, равен нулю. Более того, зарядное устройство общается со смартфоном и способно выбирать оптимальный режим пополнения энергии;

Долговечность. Беспроводная зарядка надежнее обычной. Риск деформации штекера или проволоки невелик из-за стационарного использования.

Но не все так гладко, как кажется, поєтому есть и минусы.

Невысокая скорость зарядки. По сравнению с обычным гаджет будет заряжаться медленнее. Всё зависит обычно от мощности зарядного устройства. Но чем оно мощнее, тем больше нагрев всей конструкции;

Сильный нагрев. Во время процесса электромагнитной индукции происходит сильный нагрев катушки. Высокие температуры вредят аккумулятору, что ускоряет процесс ее деградации. Бывали случаи, когда от использования беспроводной зарядки у телефона отклеивался дисплей;

Привязка к зарядной станции. Для того чтобы процесс пополнения энергии шел, устройство должно соприкасаться с зарядным устройством. Это бывает не слишком удобно, когда нет лишнего места на столе.

Несмотря на вышеуказанные минусы, стандарт Qi активно развивается. Возможно, смартфоны будущего не будут иметь никаких физических разъемов. На высокие температуры, возникающие в процессе заряда, производители внимания не обращают — все равно большинство людей меняют свои гаджеты раз в 1−3 года.

itechua По материалам:

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