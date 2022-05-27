Беспошлинный режим торговли с Британией начнет действовать уже в июне — Finance.ua
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Беспошлинный режим торговли с Британией начнет действовать уже в июне

Сегодня 16:34Казна и Политика
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Беспошлинный режим торговли с Британией начнет действовать уже в июнеБеспошлинный режим торговли с Британией начнет действовать уже в июне
Нулевая таможенная ставка на экспорт украинских товаров в Великобританию начнет действовать уже в начале июня.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко по результатам встречи с госсекретарем по вопросам международной торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян.
Это позволит украинским экспортерам увеличить объем вывоза продукции. В первую очередь речь идет о таких товарах, как мука, зерно, молочная продукция, мясо птицы и полуфабрикаты, мед, кукуруза, сахар. В результате привлечем в страну дополнительные объемы валютной выручки, что положительно повлияет на макрофинансовую стабильность в государстве", — сказала Свириденко.
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В 2021 году товарооборот между Украиной и Великобританией вырос на 40%, а объем прямых инвестиций в украинскую экономику составил 3 млрд долларов.
Министр экономики выразила надежду, что в этом году страны также достигнут значительного прогресса, включая инвестиционную составляющую.
«Надеемся на дальнейшее сотрудничество в стратегически важных для Украины отраслях промышленности и сельского хозяйства. Нам нужны британские инвестиции для обновления и перестройки экономики на новой основе с применением современных технологий», — отметила Свириденко.
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Украина и Великобритания также согласовали проведение в июне инвестиционной конференции, где правительство рассчитывает получить беспрецедентную бизнес-поддержку для развития Украины.
«Сегодня наше партнерство вышло на принципиально новый уровень, который поможет Украине выстоять и победить российских агрессоров», — добавила вице-премьер-министр — министр экономики.
Напомним, ранее Юлия Свириденко сообщила, что Украина ожидает получить полный доступ к рынкам стран G7 и Европейскому Союзу до 2030 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Главком
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