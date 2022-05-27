Беспошлинный режим торговли с Британией начнет действовать уже в июне — Finance.ua

Беспошлинный режим торговли с Британией начнет действовать уже в июне
Нулевая таможенная ставка на экспорт украинских товаров в Великобританию начнет действовать уже в начале июня.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко по результатам встречи с госсекретарем по вопросам международной торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян.
Это позволит украинским экспортерам увеличить объем вывоза продукции. В первую очередь речь идет о таких товарах, как мука, зерно, молочная продукция, мясо птицы и полуфабрикаты, мед, кукуруза, сахар. В результате привлечем в страну дополнительные объемы валютной выручки, что положительно повлияет на макрофинансовую стабильность в государстве", — сказала Свириденко.
В 2021 году товарооборот между Украиной и Великобританией вырос на 40%, а объем прямых инвестиций в украинскую экономику составил 3 млрд долларов.
Министр экономики выразила надежду, что в этом году страны также достигнут значительного прогресса, включая инвестиционную составляющую.
«Надеемся на дальнейшее сотрудничество в стратегически важных для Украины отраслях промышленности и сельского хозяйства. Нам нужны британские инвестиции для обновления и перестройки экономики на новой основе с применением современных технологий», — отметила Свириденко.