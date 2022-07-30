Бесплатный роуминг в Европе: как к нему подключаются украинцы — Finance.ua

Бесплатный роуминг в Европе: как к нему подключаются украинцы
В Европе еще много украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Чтобы им было комфортно находиться за границей, некоторые операторы мобильной связи продлили время роуминга на три месяца, позволяя беженцам общаться с близкими неограниченное время.
Об этом сообщает Минцифры в Telegram-канале.
Отметим, что совместное заявление мобильных операторов Украины и ЕС продолжает действовать, и украинцы за рубежом могут и дальше звонить родным по тарифам украинских операторов.
«Изначально эти договоренности рассчитаны на 3 месяца. С июля украинцы должны перейти на европейские тарифы. Однако Еврокомиссия призывает операторов ЕС продолжать поддерживать украинцев», — говорится в сообщении.
Бесплатный роуминг для украинцев предлагают около 70 европейских операторов, а в Украине поддерживают приложения Киевстар, Vodafone и lifecell.
Условия подключения к роумингу вышеупомянутых операторов можно посмотреть по ссылкам:
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