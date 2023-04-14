Бесплатный проезд в Любляне продлили для украинцев еще почти на год — Finance.ua

Бесплатный проезд в Любляне продлили для украинцев еще почти на год Сегодня 05:29 — Личные финансы

Словения продолжает демонстрировать свою солидарность и готовность помогать украинцам, прибывающим в страну в поисках убежища. В знак поддержки беженцев из Украины власти словенской столицы продлили бесплатный проезд в общественном транспорте.

Граждане Украины могут бесплатно пользоваться городским транспортом Любляны до 4 марта 2024 года. Эта инициатива стала важным шагом в поддержке и помощи украинцам, уже находящимся в Словении, а также тем, кто намерен прибыть.

Как украинцам пользоваться бесплатным проездом в Любляне

В столице Словении оплата проезда в общественном транспорте производится с помощью электронной карты Urbana. Такую же карту нужно иметь и для бесплатного пользования транспортом в Любляне. На пригородные сообщения льготы не действуют.

Следовательно, граждане Украины должны обратиться в центральное отделение Potnicki center LPP, Slovenska cesta 56 для оформления именной годовой карты Urbana. Это позволит еще практически год пользоваться безбилетным проездом в столичном транспорте.

Для этого при себе нужно иметь один из трех документов:

карту временной защиты («исказница»);

решение о временной защите и документе, удостоверяющем личность;

решение о статусе беженца и документ, удостоверяющий личность.

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Телеканал 24 По материалам:

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