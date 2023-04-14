Бесплатный проезд в Любляне продлили для украинцев еще почти на год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бесплатный проезд в Любляне продлили для украинцев еще почти на год

Личные финансы
12
Словения продолжает демонстрировать свою солидарность и готовность помогать украинцам, прибывающим в страну в поисках убежища. В знак поддержки беженцев из Украины власти словенской столицы продлили бесплатный проезд в общественном транспорте.
Граждане Украины могут бесплатно пользоваться городским транспортом Любляны до 4 марта 2024 года. Эта инициатива стала важным шагом в поддержке и помощи украинцам, уже находящимся в Словении, а также тем, кто намерен прибыть.

Как украинцам пользоваться бесплатным проездом в Любляне

В столице Словении оплата проезда в общественном транспорте производится с помощью электронной карты Urbana. Такую же карту нужно иметь и для бесплатного пользования транспортом в Любляне. На пригородные сообщения льготы не действуют.
Следовательно, граждане Украины должны обратиться в центральное отделение Potnicki center LPP, Slovenska cesta 56 для оформления именной годовой карты Urbana. Это позволит еще практически год пользоваться безбилетным проездом в столичном транспорте.
Для этого при себе нужно иметь один из трех документов:
  • карту временной защиты («исказница»);
  • решение о временной защите и документе, удостоверяющем личность;
  • решение о статусе беженца и документ, удостоверяющий личность.
😎 Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.