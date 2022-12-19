Бесплатные продуктовые наборы: названы области, где можно получить помощь — Finance.ua

Бесплатные продуктовые наборы: названы области, где можно получить помощь
Как рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, помощь можно получить по фактическому местонахождению.
Для этого нужно позвонить на специальные горячие линии, чтобы узнать место и время выдачи наборов.
Куда обращаться за получением продуктовых наборов?
В центральных регионах страны работают следующие горячие линии ОВА по вопросам гуманитарной помощи:
— Винницкая область — 15-26, 0800601526;
— Житомирская область —
(067) 499-29-16, (067) 399-62-72;
— Кировоградская область — 0800500238;
— Киев — 15-51;
— Киевская область —
(044) 363-07-34;
— Полтавская область — 0800502230;
— Черкасская область —
(0472) 36-11-13.
Какие документы необходимы для получения бесплатных продуктов?
Для получения набора необходимо предъявить следующие документы:
— паспорт, пенсионное удостоверение или документ, удостоверяющий личность;
— документ, удостоверяющий статус ВПЛ;
— идентификационный код.
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