Бесплатные продуктовые наборы: названы области, где можно получить помощь — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бесплатные продуктовые наборы: названы области, где можно получить помощь

Личные финансы
40
Как рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, помощь можно получить по фактическому местонахождению.
Для этого нужно позвонить на специальные горячие линии, чтобы узнать место и время выдачи наборов.
Куда обращаться за получением продуктовых наборов?
В центральных регионах страны работают следующие горячие линии ОВА по вопросам гуманитарной помощи:
— Винницкая область — 15-26, 0800601526;
— Житомирская область — (067) 499-29-16, (067) 399-62-72;
— Кировоградская область — 0800500238;
— Киев — 15-51;
— Киевская область — (044) 363-07-34;
— Полтавская область — 0800502230;
— Черкасская область — (0472) 36-11-13.
Какие документы необходимы для получения бесплатных продуктов?
Для получения набора необходимо предъявить следующие документы:
— паспорт, пенсионное удостоверение или документ, удостоверяющий личность;
— документ, удостоверяющий статус ВПЛ;
— идентификационный код.

Получить деньги до зарплаты 💰

По материалам:
На пенсии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.