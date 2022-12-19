Бесплатные продуктовые наборы: названы области, где можно получить помощь — Finance.ua

Бесплатные продуктовые наборы: названы области, где можно получить помощь Сегодня 19:00 — Личные финансы

Как рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, помощь можно получить по фактическому местонахождению.

Для этого нужно позвонить на специальные горячие линии, чтобы узнать место и время выдачи наборов.

Куда обращаться за получением продуктовых наборов?

В центральных регионах страны работают следующие горячие линии ОВА по вопросам гуманитарной помощи:

— Винницкая область — 15-26, 0800601526;

— Житомирская область — (067) 499-29-16, (067) 399-62-72;

— Кировоградская область — 0800500238;

— Киев — 15-51;

— Киевская область — (044) 363-07-34;

— Полтавская область — 0800502230;

— Черкасская область — (0472) 36-11-13.

Какие документы необходимы для получения бесплатных продуктов?

Для получения набора необходимо предъявить следующие документы:

— паспорт, пенсионное удостоверение или документ, удостоверяющий личность;

— документ, удостоверяющий статус ВПЛ;

— идентификационный код.

На пенсии По материалам:

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