Бесплатные билеты на железную дорогу для детей до 14 лет в Германии: как получить — Finance.ua

Бесплатные билеты на железную дорогу для детей до 14 лет в Германии: как получить Сегодня 15:45 — Личные финансы

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn позволяет детям пользоваться железной дорогой бесплатно или со скидкой в 50%. Стоимость детского билета зависит от возраста и типа сопровождения.

Напомним, что взрослые могут оформить в Германии единственный билет на все виды общественного транспорта за 49 евро. Подробнее об этом — здесь

Каковы условия проезда на железнодорожном транспорте Германии для детей младше 14 лет

Дети до шести лет могут ездить по железной дороге Deutsche Bahn бесплатно, покупать отдельный билет на ребенка не нужно, но при покупке билета взрослому вы должны указать, что едете с ребенком.

Дети до 14 лет включительно могут бесплатно пользоваться железной дорогой при условии, что ребенка сопровождает лицо не моложе 15 лет. С одним сопровождающим могут ехать до 4 детей — их всех необходимо указать при покупке билета.

Если ребенок до 14 лет путешествует самостоятельно — он должен оплатить 50% от стоимости билета.

от 15 лет должны покупать билет на поезд за полную цену. В то же время дети от 6 до 18 лет могут приобрести специальную проездную карту Лицадолжны покупать билет на поезд за полную цену. В то же время детимогут приобрести специальную проездную карту BahnCard25 . Она стоит 9,5 евро и дает скидку 25% на все междугородные перевозки в эконом-классе. Карту нужно купить один раз, и она будет действовать до того момента, пока владельцу исполнится 19 лет.

специальные тарифы для молодежи в возрасте до 27 лет. Такие билеты можно приобрести в отдельном разделе на Также в Deutsche Bahn действуют. Такие билеты можно приобрести в отдельном разделе на сайте

Ранее мы писали об изменении условий проезда для украинцев в Австрии. Ознакомиться с новыми правилами и ценами можно по ссылке

Кстати, удобно изучать иностранный как онлайн, так и офлайн можно в Speak Up — международной сети школ английского языка, насчитывающей десятки школ в Украине и во всем мире. Среди преимуществ программы: общение только на английском, что в разы ускоряет обучение, и современный формат и доступ к обучению из любой точки мира.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.