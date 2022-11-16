Бесплатные авиабилеты в Канаду: какие компании предлагают украинцам бесплатный перелет — Finance.ua

Бесплатные авиабилеты в Канаду: какие компании предлагают украинцам бесплатный перелет Сегодня 17:10 — Личные финансы

Бесплатные авиабилеты в Канаду: какие компании предлагают украинцам бесплатный перелет

В Канаде для граждан Украины работает специальная программа экстренного переезда CUAET. Также международные фонды продолжают организовывать специальные авиарейсы и предоставлять бесплатные авиабилеты в Канаду для украинских беженцев.

Бесплатные гуманитарные рейсы

Фонды Open Arms, Solidaire и Integralia DKV Foundation организуют бесплатные рейсы из Варшавы в канадскую провинцию Саскачеван, аэропорт прибытия Реджайна. Билеты предоставляются при активной поддержке властей провинции.

Уже 1800 украинцев воспользовались данным предложением. Следующий вылет запланирован на 23 ноября.

Заявку можно подать, заполнив форму по ссылке . После обработки регистрационных данных с заявителем свяжется представитель фонда для предоставления более подробной информации.

Чтобы попасть на рейс, необходимо прибыть в Варшаву за день до поездки и иметь определенный перечень документов:

действительный заграничный биометрический паспорт;

действительная виза CUAET.



По прибытии в провинцию беженцев встретят волонтеры, которые при необходимости предоставят временное жилье, помогут оформить документы или забронировать билеты в другие города страны. Также украинцы могут остаться в провинции Саскачеван. Власти региона помогут с постоянным жильем, трудоустройством и интеграцией в жизнь Канады.

Билеты от Ukraine2Canada

Каждые две недели туристический фонд Ukraine2Canada при поддержке властей Канады разыгрывает среди украинцев 300 бесплатных билетов в страну. Вылететь можно из разных городов Европы.

Для того чтобы стать участником программы, необходимо иметь действительную визу CUAET и не подавать заявки на бесплатные билеты от других организаций. После регистрации отправиться в путешествие можно будет не раньше чем через 30 дней с момента оформления заявки.

28 ноября в 17:00 по украинскому времени. Следует отметить, что предварительно необходимо ознакомиться с инструкцией, ее можно получить, заполнив Следующая регистрация откроется по украинскому времени. Следует отметить, что предварительно необходимо ознакомиться с инструкцией, ее можно получить, заполнив форму . И подготовить соответствующие документы: фото паспорта, фото визы CUAET, фото Covid-сертификата и для детей, путешествующих с одним родителем — письменное согласие другого родителя (нотариальное заверение необязательно).

Однако заметим, что интерес к программе среди украинцев очень высок — обычно билеты разбирают за несколько минут.

Кстати, удобно изучать иностранный как онлайн, так и офлайн можно в Speak Up — международной сети школ английского языка, которая насчитывает десятки школ в Украине и во всем мире. Среди преимуществ программы: общение только на английском, что в разы ускоряет обучение, и современный формат и доступ к обучению из любой точки мира.

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