Бесплатную защиту в суде может получить еще одна категория украинцев — Finance.ua

Бесплатную защиту в суде может получить еще одна категория украинцев Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Кабинет министров Украины предлагает народным депутатам рассмотреть проект закона № 11 456 и расширить круг лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь.

Что предлагает изменить законопроект

Согласно пояснительной записке, документ предлагает дополнить перечень лиц (субъектов права), имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь.

При этом предоставление бесплатной вторичной правовой помощи — социальная программа украинского правительства, которая создает равные возможности для доступа лиц к правосудию и гарантирует людям эффективную защиту их прав в суде (за счет Государственного бюджета Украины).

Она включает следующие виды правовых услуг:

защита

осуществление представительства интересов лиц (имеющих право на такую ​​помощь) в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления перед другими лицами

составление документов процессуального характера

В целом система предоставления бесплатной правовой помощи — это сеть из 535 точек доступа к правовым услугам: 23 региональных, 84 местных центров (по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи) и 428 бюро правовой помощи — во всех регионах Украины.

Проект закона № 11 456 предлагает предоставлять право на такую ​​помощь людям, пострадавшим от уголовных правонарушений на почве ненависти:

по признакам расы

по признакам цвета кожи

по признакам политических, религиозных и других убеждений

по признакам пола

по признакам инвалидности

по признакам этнического и социального происхождения

по признакам имущественного положения или места жительства

по языковым признакам

В пояснительной записке уточняется, что документ был создан также и для выполнения рекомендаций Европейской Комиссии на фоне прогресса Украины в рамках пакета расширения Европейского Союза в 2023 году.

РБК По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.