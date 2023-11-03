Бесплатное жилье: выехавшие из оккупации украинцы могут получить помощь — Finance.ua

Бесплатное жилье: выехавшие из оккупации украинцы могут получить помощь Сегодня 19:00 — Личные финансы

Украинцы, выехавшие из оккупации, могут получить помощь. Речь идет, в частности, и о бесплатном жилье.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Отмечается, что совершеннолетние граждане Украины, которые проживали на временно оккупированной территории и не оформляли паспорт, могут сделать это на подконтрольной территории Украины. Также можно получить новый документ в случае его утраты или повреждения.

Для этого следует обратиться в подразделение Государственной миграционной службы. Более подробная информация об оформлении документов — по ссылке. Расходы на изготовление паспорта покрывают.

Какую помощь могут получить украинцы

Украинцы, выехавшие с оккупированной территории, могут бесплатно разместиться в местах компактного проживания. Для этого нужно обратиться по телефонам: (096) 058 84 10 (Viber); (096) 058 83 76 (WhatsApp, Telegram), а также на линию Минреинтеграции 1548.

Общество Красного Креста предоставляет бесплатную помощь лицам, находящимся в местах компактного проживания. Можно получить продуктовые наборы и предметы обихода: спальные наборы, предметы личной гигиены, кухонные наборы. Для получения помощи следует обратиться на горячую линию 0 800 332 656.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев также предоставляет:

юридическое консультирование и сопровождение;

покрытие расходов на изготовление документов;

покрытие расходов на судебное сопровождение.

Контактные телефоны: (068) 507−50−90; (099) 507−50−90; (093) 507−50−90.

Международная организация по миграции (МОМ) предоставляет безвозмездную помощь (горячая линия: 0 800 215 015):

юридическая помощь по восстановлению документов;

консультационная поддержка;

психологическая помощь;

продукты питания, предметы личной гигиены и одежды;

медицинская помощь;

профессиональные курсы

Помощь украинцам во время войны

Напомним, что выехавшие из оккупации и зоны боевых действий переселенцы могут получить выплаты от государства. Также для внутренне перемещенных обустраивают общежития и другое бесплатное жилье в безопасных регионах Украины.

В настоящее время денежное пособие в Украине получают 2,6 млн граждан. Летом Кабмин изменил порядок выплаты переселенцам.

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