Бесплатная помощь и виды страхования: как устроена медицина в Германии — Finance.ua

Бесплатная помощь и виды страхования: как устроена медицина в Германии Сегодня 09:08 — Личные финансы

Государственные больницы хорошо финансируются и предоставляют широкий профиль медицинской помощи. За такую развитую систему здравоохранения немцы платят немало денег — частную или общегосударственную страховку плюс дополнительные прямые и косвенные платежи.

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Бесплатная и платная медицина в Германии

Каждый гражданин Германии может рассчитывать на медицинское обслуживание. Оставить человека без оказания квалифицированной помощи нельзя — это запрещено законом. Речь сейчас о неотложных ситуациях. А если говорить о стационарном лечении, то есть определенные уровни предоставления пакета медицинских услуг:

Первый уровень — это медуслуги, предоставляемые даже тем, кто получает социальную помощь от государства. Собственно, эта категория граждан ничего не платит за работу медика. Первоначальный вид медстрахования получает и тот, кто официально только приобрел статус гражданина или временного статуса для проживания (собственники вида на жительство). Для этой категории граждан или потенциальных граждан Германии предусмотрен минимальный объем медицинских услуг, достаточный для поддержания здоровья, включая стационар и амбулаторный уход за пациентом.

Второй уровень — стандартное государственное медицинское страхование — Gesetzliche Krankenversicherung. В этом случае за услуги часть денег платит государство и часть — его получатель. Большинство немцев — около 90% — пользуется именно этим видом медстрахования.

Есть еще и частное медицинское страхование — Private Krankenversicherung. Страхование этого уровня не обязательно, но им могут воспользоваться все, кто имеет достаточно большие доходы.

Неотложную помощь в Германии оказывают всем без исключения.

Что следует знать о государственном и частном медицинском страховании в Германии

Каждый официально устроенный работник в Германии обязан зарегистрироваться в государственной системе здравоохранения (Gesetzliche Krankenversicherun или GKV) и оформить полис медицинского страхования.

С застрахованного лица будет ежемесячно взиматься фиксированный сбор — 14,6% от зарплаты, если годовой доход не превышает 57 600 евро. У того, кто получает более 57,6 тысячи евро, сумма сбора не будет превышать 4350 евро в месяц. Половину страховых взносов покрывает работодатель. Договор медицинского страхования в Германии, оформленный на работе, действует 180 дней, после чего его можно либо продлить, либо выбрать другую программу.

Частным медицинским страхованием (Private Krankenversicherung) в Германии могут воспользоваться следующие категории граждан:

работники, зарплата которых составляет более 57600 евро в год;

те, кто работает не по найму;

фрилансеры;

лица, работающие неполный рабочий день, зарплата которых не превышает 450 евро в месяц;

художники;

военные и другие государственные служащие.

Какие медицинские услуги оказывают застрахованным лицам

Пациент может посещать врачей общей практики.

Собственник медицинской страховки может проходить стационарное и амбулаторное лечение.

Страхова охватывает также основные стоматологические услуги.

Государственный медицинский договор действует не только для застрахованного лица, но и для членов его семьи, зарегистрированных в Krankenkasse.

После того как вы оформите полис, вам выдадут специальную карту медицинского страхования (Krankenversichertenkarte). Ее необходимо брать с собой при посещении врача общей практики, врачей-специалистов или стоматолога.

Телеканал 24 По материалам:

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