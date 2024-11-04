Берлин выделит Украине 170 млн евро экстренной энергетической помощи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Берлин выделит Украине 170 млн евро экстренной энергетической помощи

Казна и Политика
1
Берлин выделит Украине 170 млн евро экстренной энергетической помощи
Берлин выделит Украине 170 млн евро экстренной энергетической помощи
Берлин выделит Украине 170 млн евро экстренной энергетической помощи.
Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок во время своего визита в Киев, передает DW.
Выделенные средства будут направлены на поддержку украинской энергетической инфраструктуры, которую разрушает россия своими обстрелами.
Читайте также
«Германия противопоставляет жестокости путина человечность и поддержку — чтобы украинцы могли не только пережить зиму, но и их страна могла бы выжить», — сказала Бербок в Киеве.
Приехав в столицу Украины, она также напомнила об инициативе противовоздушной обороны, в рамках которой Германия передала Украине три установки Patriot. Значение имеет каждая система ПВО, поступающая на вооружение ВСУ, отметила министр иностранных дел ФРГ.
По материалам:
ua.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.