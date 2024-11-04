Берлин выделит Украине 170 млн евро экстренной энергетической помощи — Finance.ua

Берлин выделит Украине 170 млн евро экстренной энергетической помощи Сегодня 16:27 — Казна и Политика

Берлин выделит Украине 170 млн евро экстренной энергетической помощи

Берлин выделит Украине 170 млн евро экстренной энергетической помощи.

Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок во время своего визита в Киев, передает DW.

Выделенные средства будут направлены на поддержку украинской энергетической инфраструктуры, которую разрушает россия своими обстрелами.

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«Германия противопоставляет жестокости путина человечность и поддержку — чтобы украинцы могли не только пережить зиму, но и их страна могла бы выжить», — сказала Бербок в Киеве.

Приехав в столицу Украины, она также напомнила об инициативе противовоздушной обороны, в рамках которой Германия передала Украине три установки Patriot. Значение имеет каждая система ПВО, поступающая на вооружение ВСУ, отметила министр иностранных дел ФРГ.

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