Берлин выделит Украине 170 млн евро экстренной энергетической помощи — Finance.ua

Берлин выделит Украине 170 млн евро экстренной энергетической помощи
Берлин выделит Украине 170 млн евро экстренной энергетической помощи.
Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок во время своего визита в Киев, передает DW.
Выделенные средства будут направлены на поддержку украинской энергетической инфраструктуры, которую разрушает россия своими обстрелами.
«Германия противопоставляет жестокости путина человечность и поддержку — чтобы украинцы могли не только пережить зиму, но и их страна могла бы выжить», — сказала Бербок в Киеве.
Приехав в столицу Украины, она также напомнила об инициативе противовоздушной обороны, в рамках которой Германия передала Украине три установки Patriot. Значение имеет каждая система ПВО, поступающая на вооружение ВСУ, отметила министр иностранных дел ФРГ.
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