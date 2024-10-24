Berkshire Hathaway предупредила о фейковых советах от имени Уоррена Баффета — Finance.ua
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Berkshire Hathaway предупредила о фейковых советах от имени Уоррена Баффета

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Berkshire Hathaway предупредила о фейковых советах от имени Уоррена Баффета
Berkshire Hathaway предупредила о фейковых советах от имени Уоррена Баффета
Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет выразил обеспокоенность увеличением количества мошенников, которые с помощью искусственного интеллекта используют его имя для рекламы инвестиционных продуктов или продвижения политических кандидатов. В этой связи Berkshire Hathaway опубликовала предупреждение на официальном сайте.

Что говорят в Berkshire Hathaway

«По причине увеличения использования социальных сетей появилось много ошибочных утверждений о поддержке мистером Баффетом инвестиционных продуктов, а также политических кандидатов. Мистер Баффет не поддерживает и не будет поддерживать никакие инвестиционные продукты или политических кандидатов», — говорится в заявлении.
«Меня беспокоит, что кто-то может выдать себя за меня, и поэтому мы разместили это сообщение на сайте Berkshire. Никто не должен верить людям, которые утверждают, что я даю им советы, как инвестировать или как голосовать», — отметил Уоррен Баффет в разговоре с CNBC.
Ранее в Instagram была запущена политическая реклама якобы с участием Баффета. «Я даже не знаю, как пользоваться Instagram», — признался Баффет в интервью CNBC.
Издание отмечает, что заявление сделано на фоне напряженной политической обстановки в США, где президентская гонка между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом привела к массовому появлению фейков о поддержке политических деятелей со стороны известных лиц, включая Уоррена Баффета.

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Кроме того, существует более широкая проблема так называемых «дипфейков», использующих искусственный интеллект для подделки образов влиятельных людей в целях коммерческой выгоды.
Благодаря достижениям технологий, такие изображения и видео становятся все более реалистичными. У всех, кто знаком со взглядами Баффета на инвестиции, любое его якобы одобрение инвестиционного продукта или криптовалюты должно вызывать недоверие, поскольку известно, что к сфере криптовалют он относится негативно, пишет CNBC.
По материалам:
Мінфін.com.ua
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