Бензин в Крыму исчезает с заправок, а цены бьют рекорды Сегодня 20:20

В разгар бензинового кризиса во временно оккупированном Крыму «заморозили» цены на бензин и ограничили продажу топлива до 30 литров в одни руки.

Об этом сообщил назначенный рф «глава» полуострова Сергей Аксенов в телеграм-канале

По его словам, в течение следующих 30 дней стоимость дизельного топлива на оккупированном полуострове якобы не должна превышать 75 рублей за литр; бензина марки АИ-92 — 70 рублей за литр. «Глава» Крыма добавил, что для бензина марки АИ-95 лимит установлен на уровне 76 рублей за литр, а премиального 95-го — 80 рублей за литр.

Впрочем, по данным открытых источников, стоимость топлива на некоторых АЗС на временно оккупированном полуострове еще 25 сентября превысила «максимум Аксенова».

Еще несколько дней назад Аксенов обещал нормализовать ситуацию с поставками 95-го бензина в Крыму «до конца дня».

Бензиновый кризис

Систематические удары украинских беспилотников по российским НПЗ привели к бензиновому кризису и обновлению исторических максимумов биржевых цен на бензин.

