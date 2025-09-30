Бензин в Крыму исчезает с заправок, а цены бьют рекорды
В разгар бензинового кризиса во временно оккупированном Крыму «заморозили» цены на бензин и ограничили продажу топлива до 30 литров в одни руки.
Об этом сообщил назначенный рф «глава» полуострова Сергей Аксенов в телеграм-канале.
По его словам, в течение следующих 30 дней стоимость дизельного топлива на оккупированном полуострове якобы не должна превышать 75 рублей за литр; бензина марки АИ-92 — 70 рублей за литр. «Глава» Крыма добавил, что для бензина марки АИ-95 лимит установлен на уровне 76 рублей за литр, а премиального 95-го — 80 рублей за литр.
Впрочем, по данным открытых источников, стоимость топлива на некоторых АЗС на временно оккупированном полуострове еще 25 сентября превысила «максимум Аксенова».
Еще несколько дней назад Аксенов обещал нормализовать ситуацию с поставками 95-го бензина в Крыму «до конца дня».
Бензиновый кризис
Систематические удары украинских беспилотников по российским НПЗ привели к бензиновому кризису и обновлению исторических максимумов биржевых цен на бензин.
Поделиться новостью
Также по теме
Бензин в Крыму исчезает с заправок, а цены бьют рекорды
Рынки берут тайм-аут после долгого ралли — ICU
85% руководителей боятся рисков ИИ в сфере киберзащиты — результаты опроса
Как изменились цены на бензин и дизель за сентябрь
Чиновник КГГА организовал себе поездки в Барселону и Флоренцию под видом командировок — полиция
День финансов: «банк банков», 2 млрд евро на производство дронов, условия получения гражданства Польши