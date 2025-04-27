Bentley презентовал свой самый дорогой автомобиль (фото) — Finance.ua

Bentley презентовал свой самый дорогой автомобиль (фото) Сегодня 04:14 — Технологии&Авто

Bentley презентовал свой самый дорогой автомобиль (фото), Фото: Bentley

В Дубае презентовали новый Bentley Batur Convertible. Лимитированный кабриолет стал самым дорогим авто марки и последней ее моделью с двигателем W12.

Об эксклюзивном кабриолете Bentley Batur рассказали на сайте британского автопроизводителя.

Спорткар Bentley Batur разработали в подразделении Mulliner, специализирующемся на самых роскошных моделях марки.

Фото: Bentley

В целом выпустят всего 16 таких кабриолетов стоимостью примерно $2,5 миллиона, причем заказчики смогут персонализировать свои автомобили.

В Дубае показали новый Bentley Batur Convertible в классическом зеленом цвете British Racing Green, а его салон украсили дорогой кожей. Снаружи и внутри находятся карбоновый декор и оранжевые вставки.

Фото: Bentley

Как и у купе Bentley Batur, у кабриолета — длинный капот, широкая решетка радиатора, узкие диодные фары и фонари. Его мягкая крыша складывается с помощью электропривода за 19 секунд на скорости до 50 км/ч.

Кабриолет Bentley Batur Convertible станет прощальной моделью с 6,0-литровым W12 твин-турбо. Двигатель сняли с производства из-за несоответствия современным экостандартам.

Фото: Bentley

У Bentley Batur этот мотор развивает 750 л.с. и 1000 Н∙м. С 8-ступенчатым роботом кабриолет способен развить скорость более 330 км/ч.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.