Bentley презентовал свой самый дорогой автомобиль (фото) — Finance.ua

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Bentley презентовал свой самый дорогой автомобиль (фото)

Технологии&Авто
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Bentley презентовал свой самый дорогой автомобиль (фото)
Bentley презентовал свой самый дорогой автомобиль (фото), Фото: Bentley
В Дубае презентовали новый Bentley Batur Convertible. Лимитированный кабриолет стал самым дорогим авто марки и последней ее моделью с двигателем W12.
Об эксклюзивном кабриолете Bentley Batur рассказали на сайте британского автопроизводителя.
Спорткар Bentley Batur разработали в подразделении Mulliner, специализирующемся на самых роскошных моделях марки.
Фото: Bentley
Фото: Bentley
В целом выпустят всего 16 таких кабриолетов стоимостью примерно $2,5 миллиона, причем заказчики смогут персонализировать свои автомобили.
В Дубае показали новый Bentley Batur Convertible в классическом зеленом цвете British Racing Green, а его салон украсили дорогой кожей. Снаружи и внутри находятся карбоновый декор и оранжевые вставки.
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Как и у купе Bentley Batur, у кабриолета — длинный капот, широкая решетка радиатора, узкие диодные фары и фонари. Его мягкая крыша складывается с помощью электропривода за 19 секунд на скорости до 50 км/ч.
Кабриолет Bentley Batur Convertible станет прощальной моделью с 6,0-литровым W12 твин-турбо. Двигатель сняли с производства из-за несоответствия современным экостандартам.
Фото: Bentley
Фото: Bentley
У Bentley Batur этот мотор развивает 750 л.с. и 1000 Н∙м. С 8-ступенчатым роботом кабриолет способен развить скорость более 330 км/ч.
По материалам:
Фокус
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