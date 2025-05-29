Bentley готовит самый динамичный Bentayga в истории — Finance.ua
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Bentley готовит самый динамичный Bentayga в истории

Фондовый рынок
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Прошлым летом Bentley отказалась от своего легендарного двигателя W12, но это не значит, что с мощными машинами покончено. Уже 2 июня компания представит новую версию внедорожника Bentayga, которая, по словам самой Bentley, станет самой быстрой, мощной и увлекательной из бывших ранее.
Вместо W12 теперь будет V8 с двойным турбонаддувом. Он не гибридный, но по мощности точно не уступает. Точные цифры пока держат в секрете, но ожидается, что машина разгоняется до 100 км/ч меньше, чем за 3,9 секунды — быстрее предыдущих версий.
Для сравнения: обычный Bentayga из V8 набирает сотню за 4,4 секунды, так что новая модель явно станет проворнее. При этом мощность должна превысить 626 лошадиных сил — это серьезный прирост.
Внешне автомобиль также изменится: появится спортивная выхлопная система от Akrapovič, черные шильдики, агрессивный задний диффузор. Плюс — новая настройка режима Sport, которая позволит внедорожнику заходить в дрифт.
Это первый раз, когда Bentley делает такую ​​ставку на управляемость и драйв в SUV. Новый Bentayga обещает быть не просто роскошным, а по-настоящему спортивным и эмоциональным автомобилем.
По материалам:
mmr.ua
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