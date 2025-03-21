Bentley будет ежегодно выпускать новые электрифицированные модели — Finance.ua

Bentley будет ежегодно выпускать новые электрифицированные модели Сегодня 05:47 — Технологии&Авто

Bentley будет ежегодно выпускать новые электрифицированные модели

Bentley подтвердила, что каждый год в течение следующих десяти лет будет выпускать новые электрифицированные модели с полностью электрическим или гибридным приводом. Первыми в этой линейке станут новые PHEV-версии трех существующих моделей, которые появятся уже этим летом.

В прошлом году Bentley выпустила плагин-гибридные версии Flying Spur, Continental GT и Continental GTC, а теперь генеральный директор компании Франк-Штеффен Валлизер подтвердил планы расширения модельного ряда на ближайшее десятилетие. Британский производитель также приступил к реконструкции самого старейшеого здания на заводе в Кру, чтобы обустроить новую линию сборки электрокаров перед выпуском электрического Bentley SUV в 2027 году.

PHEV-силовые установки Bentley доступны только в версии Speed ​​мощностью 769 л.с. для Flying Spur и Continental GT/GTC. Однако этим летом появятся менее мощные варианты, которые расширят модельный ряд. Валлизер отметил, что клиенты активно принимают гибридные модели, и за четыре месяца продажи PHEV превысили показатели бензинового W12 за год.

Он также уточнил, что компания внимательно следит за рыночными тенденциями и адаптирует свою стратегию электрификации. Первоначально Bentley планировала стать полностью электрической до 2030 года, однако теперь эта цель сместилась на 2035 год.

Несмотря на сложные глобальные условия, Bentley уже четвертый год демонстрирует высокую доходность, хотя операционная прибыль в 2024 году снизилась на 37% из-за реструктуризации модельного ряда.

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