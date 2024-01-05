Бенефиты на рынке труда: что чаще всего предлагают в Украине (инфографика) — Finance.ua

Бенефиты на рынке труда: что чаще всего предлагают в Украине (инфографика)
Вознаграждение за труд состоит не только из зарплаты. Дополнительные преимущества, такие как возможность работать удаленно, могут стать решающим фактором при выборе компании. Но одинаково ли соискатели и работодатели относятся к бенефитам?
Чтобы привлечь лучших специалистов в условиях дефицита кадров, работодатели предлагают соискателям бенефиты — дополнительные денежные и неденежные стимулы. Например, компенсация части расходов на обучение или проведение корпоративных мероприятий — распространенные примеры бенефитов.
Но совпадают ли желания кандидатов с дополнительными преимуществами, которые предлагают работодатели?
В декабре 2023 года work.ua попросил работодателей поделиться своими планами по бонусам работникам. Респонденты могли выбрать до 3 вариантов ответа или указать свой вариант.
Среди других вариантов респонденты указывали:
- корпоративный английский язык,
- бесплатные обеды,
- премии по результатам работы,
- предоставление бесплатного проживания,
- корпоративные занятия йогой,
- корпоративы,
- компенсация проезда,
- обучение домедицинской помощи,
- отдых за границей,
- корпоративный коуч,
- выезд на экскурсии,
- благотворительные и праздничные мероприятия,
- скидки на услуги компании.
Также многие респонденты ответили, что не предлагают сотрудникам никаких дополнительных бонусов.
Что касается планов на следующий год, то они в большинстве своем оптимистичны. Сокращение бонусов для работников прогнозируется только у 4% компаний, в то время как 24% опрошенных закладывают в бюджеты расширение перечня бенефитов.
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