Бенефиты на рынке труда: что чаще всего предлагают в Украине (инфографика) — Finance.ua
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Бенефиты на рынке труда: что чаще всего предлагают в Украине (инфографика)

Личные финансы
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Бенефиты на рынке труда: что чаще всего предлагают в Украине (инфографика)
Бенефиты на рынке труда: что чаще всего предлагают в Украине (инфографика)
Вознаграждение за труд состоит не только из зарплаты. Дополнительные преимущества, такие как возможность работать удаленно, могут стать решающим фактором при выборе компании. Но одинаково ли соискатели и работодатели относятся к бенефитам?
Чтобы привлечь лучших специалистов в условиях дефицита кадров, работодатели предлагают соискателям бенефиты — дополнительные денежные и неденежные стимулы. Например, компенсация части расходов на обучение или проведение корпоративных мероприятий — распространенные примеры бенефитов.
Но совпадают ли желания кандидатов с дополнительными преимуществами, которые предлагают работодатели?
В декабре 2023 года work.ua попросил работодателей поделиться своими планами по бонусам работникам. Респонденты могли выбрать до 3 вариантов ответа или указать свой вариант.
Бенефиты на рынке труда: что чаще всего предлагают в Украине (инфографика)
Среди других вариантов респонденты указывали:
  • корпоративный английский язык,
  • бесплатные обеды,
  • премии по результатам работы,
  • предоставление бесплатного проживания,
  • корпоративные занятия йогой,
  • корпоративы,
  • компенсация проезда,
  • обучение домедицинской помощи,
  • отдых за границей,
  • корпоративный коуч,
  • выезд на экскурсии,
  • благотворительные и праздничные мероприятия,
  • скидки на услуги компании.
Также многие респонденты ответили, что не предлагают сотрудникам никаких дополнительных бонусов.
Что касается планов на следующий год, то они в большинстве своем оптимистичны. Сокращение бонусов для работников прогнозируется только у 4% компаний, в то время как 24% опрошенных закладывают в бюджеты расширение перечня бенефитов.
Бенефиты на рынке труда: что чаще всего предлагают в Украине (инфографика)
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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