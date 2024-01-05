Бенефиты на рынке труда: что чаще всего предлагают в Украине (инфографика) — Finance.ua

Бенефиты на рынке труда: что чаще всего предлагают в Украине (инфографика) Сегодня 13:06 — Личные финансы

Бенефиты на рынке труда: что чаще всего предлагают в Украине (инфографика)

Вознаграждение за труд состоит не только из зарплаты. Дополнительные преимущества, такие как возможность работать удаленно, могут стать решающим фактором при выборе компании. Но одинаково ли соискатели и работодатели относятся к бенефитам?

Чтобы привлечь лучших специалистов в условиях дефицита кадров, работодатели предлагают соискателям бенефиты — дополнительные денежные и неденежные стимулы. Например, компенсация части расходов на обучение или проведение корпоративных мероприятий — распространенные примеры бенефитов.

Но совпадают ли желания кандидатов с дополнительными преимуществами, которые предлагают работодатели?

В декабре 2023 года work.ua попросил работодателей поделиться своими планами по бонусам работникам. Респонденты могли выбрать до 3 вариантов ответа или указать свой вариант.

Среди других вариантов респонденты указывали:

корпоративный английский язык,

бесплатные обеды,

премии по результатам работы,

предоставление бесплатного проживания,

корпоративные занятия йогой,

корпоративы,

компенсация проезда,

обучение домедицинской помощи,

отдых за границей,

корпоративный коуч,

выезд на экскурсии,

благотворительные и праздничные мероприятия,

скидки на услуги компании.

Также многие респонденты ответили, что не предлагают сотрудникам никаких дополнительных бонусов.

Что касается планов на следующий год, то они в большинстве своем оптимистичны. Сокращение бонусов для работников прогнозируется только у 4% компаний, в то время как 24% опрошенных закладывают в бюджеты расширение перечня бенефитов.

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