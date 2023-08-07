Белгород-Днестровский морской порт снова не смогли продать на аукционе — Finance.ua
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Белгород-Днестровский морской порт снова не смогли продать на аукционе

Фондовый рынок
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Запланированный на 7 августа аукцион по приватизации Белгород-Днестровского морского порта не состоялся из-за отсутствия участников. Торги были перенесены на 15 августа.
Об этом сообщается на сайте Prozorro.sale.
Стартовая цена и размер гарантийного взноса не изменились — 92,45 млн грн и 18,49 млн грн соответственно. Первый раз ФГИ выставлял на приватизацию Белгород-Днестровский порт в начале марта, но аукцион признали несостоявшимся.
После этого стартовую цену порта снизили вдвое — со 187,6 млн грн до 93,8 млн грн. На втором аукционе компания Укрдонинвест бизнесмена Виталия Кропачева предложила за порт 220 млн грн, но так и не перечислила деньги. Фонд признал аукцион по продаже порта несостоявшимся. Третья попытка, назначенная на 6 июня, не состоялась из-за отсутствия участников.
Также аукцион не состоялся и на следующую дату — 14 июня.
Белгород-Днестровский порт находится на западном берегу Днестровского лимана и в условиях войны с апреля 2022 года используется как логистический центр для портов на Дунае. Он принимает грузы на автомобилях и отправляет в вагонах.
По материалам:
Finance.ua
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