Белгород-Днестровский морской порт снова не смогли продать на аукционе — Finance.ua

Белгород-Днестровский морской порт снова не смогли продать на аукционе Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

Запланированный на 7 августа аукцион по приватизации Белгород-Днестровского морского порта не состоялся из-за отсутствия участников. Торги были перенесены на 15 августа.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.sale.

Стартовая цена и размер гарантийного взноса не изменились — 92,45 млн грн и 18,49 млн грн соответственно. Первый раз ФГИ выставлял на приватизацию Белгород-Днестровский порт в начале марта, но аукцион признали несостоявшимся.

После этого стартовую цену порта снизили вдвое — со 187,6 млн грн до 93,8 млн грн. На втором аукционе компания Укрдонинвест бизнесмена Виталия Кропачева предложила за порт 220 млн грн, но так и не перечислила деньги. Фонд признал аукцион по продаже порта несостоявшимся. Третья попытка, назначенная на 6 июня, не состоялась из-за отсутствия участников.

Также аукцион не состоялся и на следующую дату — 14 июня.

Белгород-Днестровский порт находится на западном берегу Днестровского лимана и в условиях войны с апреля 2022 года используется как логистический центр для портов на Дунае. Он принимает грузы на автомобилях и отправляет в вагонах.

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