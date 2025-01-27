«Бег под кокаином»: путин расхваливает свою экономику, но это мираж, — CNN — Finance.ua
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«Бег под кокаином»: путин расхваливает свою экономику, но это мираж, — CNN

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После вторжения москвы в Украину в 2022 году экономика россии превзошла ожидания. Хотя показатели нельзя назвать блестящими, они не катастрофичны, пишет CNN.
За прошлый год российская военная экономика, вероятно, росла быстрее, чем экономики США и ключевых европейских стран. Уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня, а рост оборонного бюджета, хоть и временно сжал другие расходы, не вывел ситуацию из-под контроля.
Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, отмечает, что такие данные присылают двойной посыл: российской общественности — «Мы выстояли», а союзникам Украины — «Мы выдержим дольше вас».
Однако, по словам экспертов, этот образ экономической устойчивости — мираж. кремль тщательно поддерживает иллюзию, что российская экономика находится в стабильном состоянии, чтобы влиять на своих противников. С приближением третьей годовщины войны эта маска постепенно начинает исчезать.

Иллюзия экономического роста

Некоторые аналитики используют метафору «экономика на стероидах» для описания ситуации. Такой рост может быть быстрым, но он неестественный и кратковременный. «Стероиды хорошие, но это не мышцы. Это больше похоже на бег под кокаином», — отмечает Рыбакова.
Кремль также применяет тактику «рефлексивного контроля», чтобы формировать восприятие противников. Например, москва пытается убедить Запад, что ее экономическая мощность позволяет финансировать войну годами. Это подталкивает сторонников Украины к поиску компромисов, которые бы отвечали целям кремля.
По материалам:
УНІАН
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