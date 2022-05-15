Бедные страны получат доступ к американским технологиям COVID-19 бесплатно — Finance.ua
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Бедные страны получат доступ к американским технологиям COVID-19 бесплатно

Сегодня 23:17Мир
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Бедные страны получат доступ к американским технологиям COVID-19 бесплатноБедные страны получат доступ к американским технологиям COVID-19 бесплатно
Правительство США упрощает доступ к технологиям производства вакцин, лекарств и средств диагностики COVID-19 для стран с низким и средним уровнем дохода.
Соответствующее заявление сделал 12 мая президент США Джо Байден на Глобальном саммите по COVID-19, сообщает Science.
Правительство США заключило соглашение о передаче изобретений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), финансируемых из федерального бюджета. Затем ВОЗ передаст лицензии некоммерческой организации «Патентный пул лекарственных средств» (MPP), которая в свою очередь передаст технологии конкретным производителям.
Созданная в 2010 году, MPP сегодня имеет патентные соглашения на несколько препаратов против ВИЧ и недавно добавила два препарата для лечения COVID-19: Paxlovid от Pfizer и молнупиравир от Merck & Co.
Новое соглашение также распространяется на изобретения, используемые компаниями, производящими существующие вакцины против COVID-19. Компании могут использовать эти технологии для создания новых продуктов.
MPP заключает соглашения с производителями лекарств, которые позволяют компаниям из наименее развитых стран платить самые низкие лицензионные отчисления, а некоторые вообще ничего не платят.
По материалам: Дзеркало Тижня
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