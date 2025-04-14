БЭБ во Львовской области предотвратило незаконное возмещение 90 млн грн НДС — Finance.ua

БЭБ во Львовской области предотвратило незаконное возмещение 90 млн грн НДС
Аналитики Территориального управления БЭБ во Львовской области обнаружили предприятие, пытавшееся незаконно получить возмещение налога на добавленную стоимость.
Компания обратилась с заявлением о возмещении налога на добавленную стоимость на сумму более 90 млн грн, что предусмотрено налоговым законодательством.
Однако в процессе исследования деятельности общества аналитики Территориального управления БЭБ во Львовской области выявили завышение отрицательного значения разницы между суммой налогового обязательства и суммой налогового кредита в соответствующий период на заявленную к возмещению сумму НДС.
Сведения об обнаруженном нарушении направлены в Главное управление Государственной налоговой службы во Львовской области.
Попытка незаконно получить возмещение налога на добавленную стоимость была подтверждена внеплановой документальной проверкой предприятия.
Таким образом, по результатам проведенной информационно-аналитической работы аналитики БЭБ предотвратили незаконное возмещение 90 млн грн НДС.
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