БЭБ во Львовской области предотвратило незаконное возмещение 90 млн грн НДС — Finance.ua

БЭБ во Львовской области предотвратило незаконное возмещение 90 млн грн НДС Сегодня 20:25 — Криминал

Аналитики Территориального управления БЭБ во Львовской области обнаружили предприятие, пытавшееся незаконно получить возмещение налога на добавленную стоимость.

Компания обратилась с заявлением о возмещении налога на добавленную стоимость на сумму более 90 млн грн, что предусмотрено налоговым законодательством.

Однако в процессе исследования деятельности общества аналитики Территориального управления БЭБ во Львовской области выявили завышение отрицательного значения разницы между суммой налогового обязательства и суммой налогового кредита в соответствующий период на заявленную к возмещению сумму НДС.

Сведения об обнаруженном нарушении направлены в Главное управление Государственной налоговой службы во Львовской области.

Попытка незаконно получить возмещение налога на добавленную стоимость была подтверждена внеплановой документальной проверкой предприятия.

Таким образом, по результатам проведенной информационно-аналитической работы аналитики БЭБ предотвратили незаконное возмещение 90 млн грн НДС.

borgexpert По материалам:

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