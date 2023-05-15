БЭБ уведомило о подозрении Фирташа и его топ-менеджмент: присвоили государственного газа на миллиарды гривен — Finance.ua

БЭБ уведомило о подозрении Фирташа и его топ-менеджмент: присвоили государственного газа на миллиарды гривен Сегодня 12:38 — Фондовый рынок

БЭБ уведомило о подозрении Фирташа и его топ-менеджмент: присвоили государственного газа на миллиарды гривен

Бюро экономической безопасности совместно с СБУ разоблачили масштабную схему хищения голубого топлива из газотранспортной системы Украины.

К организации сделки причастны подсанкционный олигарх Дмитрий Фирташ и топ-менеджмент подконтрольных ему предприятий. Среди них руководители Региональной Газовой Компании (РГК), которая охватывает 70% всех газораспределительных сетей Украины через 20 гор- и облгазов.

В течение 2021 года незаконная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб более чем в 4,2 млрд грн. Это подтверждено данными судебно-экономической экспертизы. При этом общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, за 2016−2022 годы может составить более 18 млрд грн.

Получены доказательства предоставления Фирташем указаний руководителям компаний, связи между ними, механизмов вывода и попыток скрыть следы противоправной деятельности.

Как свидетельствуют материалы следствия, должностные лица «облгазов Фирташа» разворовывали львиную долю средств, которые предусматривались на закупку голубого топлива. Фактически речь идет о присвоении денег украинцев, которые оплачивали коммунальные платежи.

Средства тарифа, полученные от абонентов, РГК перечисляла подконтрольной компании «ЙЭ Энергия», принадлежащей олигарху, в качестве предоплаты за поставки газа, но фактически поставки почти не производились. А деньги выводились дальше на подконтрольные компании и присваивались.

Для покрытия дефицита РГК через подконтрольные ей облгазы несанкционированно отбирала газ из сети государственной компании «Оператор ГТС Украины» в значительно большем объеме, чем оплачивала.

Фактически группа занималась несанкционированным отбором голубого топлива, которое было в газотранспортной системе и принадлежало государству.

В рамках уголовного производства детективы БЭБ совместно с СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины провели обыски в офисах и по местожительству организаторов преступной схемы.

Девять фигурантов — Фирташ, три руководителя РГК и пять руководителей облгазов уведомлены о подозрении по ч.3 ст. 27, ч.5 ст. 191 и ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Из них — пять лиц о подозрении уведомлены заочно, поскольку они скрываются за границей. Решается вопрос об объявлении их в международный розыск. Как сообщалось, недавно БЭБ и СБУ провели обыски в офисах 16 облгазов по всей стране.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.