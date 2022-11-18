БЭБ разоблачило горно-обогатительные комбинаты одного из олигархов на уклонении от уплаты 10 млрд грн налогов — Finance.ua

БЭБ разоблачило горно-обогатительные комбинаты одного из олигархов на уклонении от уплаты 10 млрд грн налогов Сегодня 17:17 — Криминал

БЭБ разоблачило горно-обогатительные комбинаты одного из олигархов на уклонении от уплаты 10 млрд грн налогов, Зображення: БЕБ

Бюро экономической безопасности подозревает предприятия в умышленном занижении рентной платы за использование недр на 10 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

«Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины проводят следственные действия, обыски в административных и офисных зданиях 2 горно-обогатительных комбинатов, осуществляющих первичную переработку полезных ископаемых», — говорится в сообщении.

Эти ГОК и еще десяток обществ принадлежат к группе связанных хозяйствующих субъектов. Их единственным конечным бенефициарным владельцем является один из самых богатых олигархов Украины, фактически находящийся в Княжестве Монако.

Обыски производятся с целью сбора доказательной базы. Кроме того, с привлечением специалиста и эксперта-химика проводятся обзоры месторождений и производственных мощностей по переработке полезных ископаемых горно-обогатительных комбинатов. Отобраны образцы «бедной руды» и концентрата для проведения комплексных экспертиз.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ выяснили, что должностные лица одного из этих предприятий в период 2018-2021 годов занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на сумму почти 7,6 млрд грн.

Следствием установлено, что служащие другого общества также умышленно занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на сумму более 2,7 млрд грн. Такие действия нарушителей привели к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в размере более 10 млрд грн.

Факты уклонения от уплаты налогов установлены в сотрудничестве с сотрудниками Государственной налоговой службы Украины.

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