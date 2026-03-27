БЭБ раскрыло схему незаконных выплат военным на 9,3 млн грн
Бюро экономической безопасности разоблачило группу должностных лиц одного из подразделений Сил обороны, организовавших схему незаконного начисления и выплаты дополнительного денежного довольствия военнослужащим. По предварительным оценкам, государству нанесен ущерб более чем на 9,3 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Схема с фиктивными боевыми выплатами
Следствие установило, что в течение февраля 2023 — сентября 2024 года восемь должностных лиц военного подразделения вносили заведомо ложные сведения в официальные документы.
В частности, оформляли людей как участников боевых действий, несмотря на то, что они фактически не привлекались к выполнению боевых задач и находились в тылу. На основании этих документов формировались списки выплат и осуществлялось начисление дополнительного денежного довольствия. Ее размер достигал 100 тыс. грн ежемесячно для каждого из таких «участников».
В результате противоправных действий государственному бюджету нанесен ущерб более чем на 9,3 млн грн.
Подозрения
По результатам досудебного расследования установлена причастность восьми человек к совершению правонарушений.
Двум из них объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, и служебный подлог (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины).
Еще трем фигурантам инкриминировано злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины), другим трем — пособничество в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Досудебное расследование продолжается.
Поделиться новостью
