БЭБ раскрыло схему незаконных выплат военным на 9,3 млн грн

Криминал
Государству нанесен ущерб более чем на 9,3 млн грн
Бюро экономической безопасности разоблачило группу должностных лиц одного из подразделений Сил обороны, организовавших схему незаконного начисления и выплаты дополнительного денежного довольствия военнослужащим. По предварительным оценкам, государству нанесен ущерб более чем на 9,3 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Схема с фиктивными боевыми выплатами

Следствие установило, что в течение февраля 2023 — сентября 2024 года восемь должностных лиц военного подразделения вносили заведомо ложные сведения в официальные документы.
В частности, оформляли людей как участников боевых действий, несмотря на то, что они фактически не привлекались к выполнению боевых задач и находились в тылу. На основании этих документов формировались списки выплат и осуществлялось начисление дополнительного денежного довольствия. Ее размер достигал 100 тыс. грн ежемесячно для каждого из таких «участников».
В результате противоправных действий государственному бюджету нанесен ущерб более чем на 9,3 млн грн.

Подозрения

По результатам досудебного расследования установлена ​​причастность восьми человек к совершению правонарушений.
Двум из них объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, и служебный подлог (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины).
Еще трем фигурантам инкриминировано злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины), другим трем — пособничество в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Досудебное расследование продолжается.
По материалам:
Finance.ua
ВоеннослужащийБЭБУголовное производство
