БЭБ прекратило работу восьми нелегальных АЗС в Киевской области — Finance.ua

БЭБ прекратило работу восьми нелегальных АЗС в Киевской области
Детективы Бюро экономической безопасности Украины прекратили незаконную деятельность по производству бензина и дизеля на территории Киевской области.
«В ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что в течение 2023−2024 гг. группа лиц организовала незаконное изготовление подакцизных товаров из нефтепродуктов неизвестного происхождения», — сообщило ведомство.
Контрафактный бензин и дизель реализовывались через сеть автозаправочных станций на территории Киева и Киевской области.
По информации БЭБ, АЗС работали без каких-либо разрешительных документов и необходимых лицензий.
«По результатам проведенных обысков сотрудники БЭБ обнаружили и изъяли 10 наземных резервуаров с топливно-раздаточными колонками, более 2 тыс. л бензина марки А-95, почти 500 л дизтоплива, мобильные телефоны с перепиской и черновые записи относительно незаконного хранения и продажи, более 150 тыс. грн наличными», — отметили в ведомстве.
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Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 4,5 млн грн.
Чтобы установить соответствие топлива требованиям ГСТУ, сотрудники Бюро отобрали его образцы для направления в экспертное учреждение. Досудебное расследование продолжается.
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