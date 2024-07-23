БЭБ прекратило работу восьми нелегальных АЗС в Киевской области — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

БЭБ прекратило работу восьми нелегальных АЗС в Киевской области

41
БЭБ прекратило работу восьми нелегальных АЗС в Киевской области
БЭБ прекратило работу восьми нелегальных АЗС в Киевской области
Детективы Бюро экономической безопасности Украины прекратили незаконную деятельность по производству бензина и дизеля на территории Киевской области.
«В ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что в течение 2023−2024 гг. группа лиц организовала незаконное изготовление подакцизных товаров из нефтепродуктов неизвестного происхождения», — сообщило ведомство.
Контрафактный бензин и дизель реализовывались через сеть автозаправочных станций на территории Киева и Киевской области.
БЭБ прекратило работу восьми нелегальных АЗС в Киевской области
По информации БЭБ, АЗС работали без каких-либо разрешительных документов и необходимых лицензий.
«По результатам проведенных обысков сотрудники БЭБ обнаружили и изъяли 10 наземных резервуаров с топливно-раздаточными колонками, более 2 тыс. л бензина марки А-95, почти 500 л дизтоплива, мобильные телефоны с перепиской и черновые записи относительно незаконного хранения и продажи, более 150 тыс. грн наличными», — отметили в ведомстве.
Читайте также
Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 4,5 млн грн.
Чтобы установить соответствие топлива требованиям ГСТУ, сотрудники Бюро отобрали его образцы для направления в экспертное учреждение. Досудебное расследование продолжается.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.