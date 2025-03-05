БЭБ предотвратило растрату более 18 млн бюджетных средств во время реконструкции дома в Киевской области — Finance.ua

БЭБ предотвратило растрату более 18 млн бюджетных средств во время реконструкции дома в Киевской области Сегодня 18:13 — Криминал

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату более 18 млн грн из местного бюджета в ходе проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дома, пострадавшего в результате военной агрессии рф против Украины.

Об этом пишет БЭБ.

По результатам информационно-аналитической работы сотрудники Территориального управления установили риск завышения цен на основные строительные материалы, указанные в сметной документации тендерной закупки.

Аналитики БЭБ направили письмо органу местного самоуправления с рекомендациями пересмотреть решение о закупке услуг по проведению капитального ремонта здания.

Заказчик принял во внимание рекомендации аналитиков и принял решение о снижении стоимости закупки. В результате таких действий и при содействии руководства Киевской областной государственной администрации, предотвращена растрата более 18 млн грн из местного бюджета.

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