БЭБ предотвратило растрату более 18 млн бюджетных средств во время реконструкции дома в Киевской области — Finance.ua
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БЭБ предотвратило растрату более 18 млн бюджетных средств во время реконструкции дома в Киевской области

Криминал
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Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату более 18 млн грн из местного бюджета в ходе проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дома, пострадавшего в результате военной агрессии рф против Украины.
Об этом пишет БЭБ.
По результатам информационно-аналитической работы сотрудники Территориального управления установили риск завышения цен на основные строительные материалы, указанные в сметной документации тендерной закупки.
Аналитики БЭБ направили письмо органу местного самоуправления с рекомендациями пересмотреть решение о закупке услуг по проведению капитального ремонта здания.
Заказчик принял во внимание рекомендации аналитиков и принял решение о снижении стоимости закупки. В результате таких действий и при содействии руководства Киевской областной государственной администрации, предотвращена растрата более 18 млн грн из местного бюджета.
По материалам:
Finance.ua
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