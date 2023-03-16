БЭБ подозревает поставщика некачественных бронежилетов в завладении 6 млн грн государственных средств — Finance.ua
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БЭБ подозревает поставщика некачественных бронежилетов в завладении 6 млн грн государственных средств

Криминал
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БЭБ подозревает поставщика некачественных бронежилетов в завладении 6 млн грн государственных средств
БЭБ подозревает поставщика некачественных бронежилетов в завладении 6 млн грн государственных средств, Фото: БЕБ
Бюро экономической безопасности подозревает поставщика некачественных бронежилетов в завладении почти 6 млн грн государственных средств.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Директор одного из предприятий Киевской области в мае 2022 года заключил договор на поставку 350 бронежилетов. Согласно условиям договора, руководитель организовал поставки средств защиты, которые по документам должны соответствовать 4 классу защиты.
Однако, согласно заключению судебной экономической экспертизы, проведенной в ходе расследования, установлено, что упомянутые бронежилеты не отвечают требованиям ДСТУ.
Преследуя корыстный мотив, директор общества своими действиями пренебрегал безопасностью жизни и здоровьем военнослужащих и осуществил снабжение воинской части недоброкачественными бронежилетами. В результате преступных действий руководитель предприятия завладел бюджетными средствами, выделенными на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины, на общую сумму 5,9 млн грн.
По результатам получения дополнительных доказательств руководитель предприятия поставлен в известность о новом подозрении по ч. 1 ст. 209 УК Украины по факту легализации (отмывания) бюджетных средств. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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