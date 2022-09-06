БЭБ открыло производство в отношении бизнесмена, не уплатившего 94 млн грн налогов — Finance.ua
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БЭБ открыло производство в отношении бизнесмена, не уплатившего 94 млн грн налогов

Криминал
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БЭБ открыло производство в отношении бизнесмена, не уплатившего 94 млн грн налогов
БЭБ открыло производство в отношении бизнесмена, не уплатившего 94 млн грн налогов
Бюро экономической безопасности Украины начало уголовное производство в отношении деятельности компании, принадлежащей одному из самых богатых украинских бизнесменов, который сейчас находится в международном розыске. Его предприятие подозревается в уклонении от уплаты налогов и фактическом непоступлении в Государственный бюджет средств в размере 94,6 млн грн.
Об этом сообщают в пресс-службе БЭБ.
Незаконная схема заключалась в том, что горнодобывающая компания заказывала строительно-ремонтные работы у предприятия, также принадлежащего этому известному миллиардеру, к тому же уроженцу рф.
Должностные лица субподрядчика, привлекая компании с признаками «фиктивности», создавали документальную видимость поставок товарно-материальных ценностей. В 2019-2021 годах, в действиях должностных лиц частного акционерного общества, предварительно усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов на сумму 94,6 млн грн.
Сведения об уголовном правонарушении должностными лицами указанных компаний внесены в ЕРДР на основании выводов специалистов Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ.
Досудебное расследование по уголовному производству по уклонению от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины) ведут детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
По данным Экономической правды, производство открыто в отношении миллиардера Константина Жеваго.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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