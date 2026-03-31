БЭБ обнародовал результаты за 2025 год

Прошлый год стал этапом системной трансформации Бюро экономической безопасности Украины.
Об этом говорится в отчете о результатах деятельности ведомства.

Кадровое обновление

Ключевым шагом стало назначение в августе директора БЭБ по результатам открытого конкурса. Это обеспечило институциональную стабильность Бюро и выполнение международных обязательств Украины по независимости, прозрачности и подотчетности.
Одним из приоритетов стала кадровая перезагрузка. Начата разовая аттестация работников с участием международных экспертов и представителей гражданского общества, а также подготовка к открытым конкурсам.

Переход к риск-ориентированной модели

Параллельно менялись подходы к работе. Основной акцент сделан на развитии аналитической способности. Бюро переходит от реагирования на уже совершенные правонарушения к системному выявлению рисков в экономике и их предупреждению.
В фокусе деятельности оставалось противодействие уклонению от уплаты налогов, незаконному производству подакцизной продукции, контрабанде и теневому обращению товаров. Всего в 2025 году в работе находилось 6 896 уголовных производств, 1 182 лица уведомлены о подозрении, а 904 производства направлены в суд.
БЭБ детинизировал ключевые рынки путем сочетания аналитической работы, правоохранительных инструментов и превенции. Речь идет не только о разоблачении правонарушений, но и об устранении причин функционирования теневых схем — аресте помещений, изъятии техники и демонтаже оборудования. В рамках этой работы наложены аресты на имущество на сумму 1,83 млрд грн.
В целом, благодаря работе детективов обеспечено возмещение ущерба на 3,82 млрд грн.

Ключевые результаты и институциональное развитие

В БЭБ сообщают о ряде шагов, направленных на усиление институциональной способности:
  • обновлены профили рисков по отдельным статьям Уголовного кодекса Украины;
  • подготовлены законодательные инициативы по усилению состоятельности БЭБ и противодействию экономическим преступлениям;
  • расширено информационное взаимодействие с государственными органами, в том числе с налоговой и таможенной службами;
  • усилена профессиональная подготовка работников с участием международных партнеров;
  • подготовлены предложения по имплементации законодательства ЕС в сфере финансового контроля и противодействия отмыванию средств;
  • расширено международное сотрудничество, в том числе с институтами ЕС, США и странами G7.
Также предложения БЭБ учтены в отчете Европейской комиссии по прогрессу Украины в рамках пакета расширения ЕС за 2025 год.
В ведомстве сообщают об усилении антикоррупционной политики. В частности:
  • начата реализация антикоррупционной программы на 2025−2027 годы;
  • создана дисциплинарная комиссия;
  • обеспечена работа портала обличителей;
  • проведено обучение по вопросам добродетели.

Налоговый эффект

В БЭБ также отмечают, что вследствие инициированных изменений в законодательство налоговые поступления от рентной платы за три квартала 2025 года выросли до 533,3 млн грн. Это на 280 млн грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.
По материалам:
Finance.ua
БЭБ
