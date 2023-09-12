БЭБ обеспечило возмещение почти 4,4 млн грн неуплаченных налогов — Finance.ua
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БЭБ обеспечило возмещение почти 4,4 млн грн неуплаченных налогов

Криминал
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БЭБ обеспечило возмещение почти 4,4 млн грн неуплаченных налогов
БЭБ обеспечило возмещение почти 4,4 млн грн неуплаченных налогов
Детективы Бюро экономической безопасности в Киеве завершили досудебное расследование в отношении директора общества, которое уклонилось от уплаты 4,4 млн грн налогов.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Эксперты установили, что один из столичных ТЦ долгое время арендовал несколько земельных участков, принадлежащих Киевскому городскому совету. Однако в 2023 году предприятие не уплатило налог за аренду земельных участков коммунальной собственности. Таким образом, государственный бюджет недополучил почти 4,4 млн грн.
Руководитель компании был уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК Украины.
В настоящее время нанесенный государству ущерб в сумме почти 4,4 млн грн компания оплатила в полном объеме, поэтому мера пресечения фигуранту не избиралась.
Материалы уголовного производства направлены в Днепровский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу и принятия решения.
По материалам:
Finance.ua
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