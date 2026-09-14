БЭБ хочет ввести досудебное урегулирование налоговых правонарушений Сегодня 09:28 Интервью заместителя директора БЭБ Павла Буздыгана в рамках XI Международного форума по защите бизнеса.

Бюро экономической безопасности Украины переходит к проактивному подходу в работе, углубляя взаимодействие с предпринимателями и разрабатывая новые механизмы разрешения конфликтных ситуаций. Одна из главных инициатив — введение досудебного урегулирования налоговых правонарушений без предъявления официальных подозрений.

Об этом рассказал заместитель директора БЭБ Павел Буздыган в открытом интервью в рамках XI Международного форума по защите бизнеса.

БЭБ переходит к проактивному подходу

По словам Буздыгана, БЭБ переходит от реактивного к проактивному подходу: анализирует отдельные сегменты экономики и совместно с бизнесом работает над выявлением и устранением рисков.

«Для нас взаимодействие с бизнесом — это инструмент экономической безопасности. Бизнес точно знает рынок глубже. Он понимает тенденции, которые происходят внутри каждого направления и какие преступные схемы могут стать передовыми», — отметил заместитель директора БЭБ.

Досудебное урегулирование налоговых правонарушений

Отдельно Буздыган рассказал об инициативе БЭБ по внедрению механизма досудебного урегулирования налоговых правонарушений.

Уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов может завершиться обвинительным приговором, освобождением лица от уголовной ответственности в установленном законом порядке или закрытием производства при отсутствии состава уголовного правонарушения.

«Мы предлагаем это урегулировать на стадии досудебного расследования без привлечения к ответственности. То есть без уведомления о подозрении, с заключением сделки, возмещением предприятием причиненного государству ущерба и уплаты штрафа», — пояснил заместитель директора БЭБ.

Стратегические приоритеты БЭБ

Также Буздыган наметил стратегические приоритеты Бюро на 2026−2028 годы. Среди них:

детенизация приоритетных сфер экономики;

риск-ориентированный подход;

добродетель;

цифровизация;

внедрение инновационных решений.

Отдельное внимание во время разговора было уделено аттестации работников БЭБ. По словам заместителя директора, процедура является одним из ключевых элементов трансформации института.