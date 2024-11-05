Базу Медведчука на Трухановом острове вернули в собственность столицы — СМИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Базу Медведчука на Трухановом острове вернули в собственность столицы — СМИ

Фондовый рынок
22
Благодаря прокуратуре право собственности на недвижимость на Трухановом острове, которая, по данным СМИ, использовалось как тренировочная база для охранников Виктора Медведчука, зарегистрировано за Киевсоветом.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Киевской городской прокуратурой установлено, что на земельном участке коммунальной формы собственности площадью 1,1 га на Трухановом острове в Киеве находится самовольно построенное недвижимое имущество площадью почти 500 кв. м, которое использовалось коммерческой частной структурой.
При этом прокурорами установлено, что земельный участок относится к землям водного фонда, в законном порядке Киевским городским советом никому не отводился, документы, предоставляющие право выполнять там строительные работы, не выдавались и не регистрировались.
В связи с этим прокуратура обратилась в Хозяйственный суд с иском о признании права собственности за Киевским городским советом на указанную самовольно построенную недвижимость. Этот иск прокуратуры в конце 2023 удовлетворен Хозяйственным судом города Киева.
Сейчас судебное решение реально исполнено — зарегистрировано за Киевским городским советом право собственности на спорное недвижимое имущество, которое отныне будет использоваться для удовлетворения потребностей общины столицы.
По материалам:
borgexpert
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.