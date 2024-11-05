Базу Медведчука на Трухановом острове вернули в собственность столицы — СМИ
Благодаря прокуратуре право собственности на недвижимость на Трухановом острове, которая, по данным СМИ, использовалось как тренировочная база для охранников Виктора Медведчука, зарегистрировано за Киевсоветом.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Киевской городской прокуратурой установлено, что на земельном участке коммунальной формы собственности площадью 1,1 га на Трухановом острове в Киеве находится самовольно построенное недвижимое имущество площадью почти 500 кв. м, которое использовалось коммерческой частной структурой.
При этом прокурорами установлено, что земельный участок относится к землям водного фонда, в законном порядке Киевским городским советом никому не отводился, документы, предоставляющие право выполнять там строительные работы, не выдавались и не регистрировались.
В связи с этим прокуратура обратилась в Хозяйственный суд с иском о признании права собственности за Киевским городским советом на указанную самовольно построенную недвижимость. Этот иск прокуратуры в конце 2023 удовлетворен Хозяйственным судом города Киева.
Сейчас судебное решение реально исполнено — зарегистрировано за Киевским городским советом право собственности на спорное недвижимое имущество, которое отныне будет использоваться для удовлетворения потребностей общины столицы.
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