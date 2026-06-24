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Базовый контракт в ВСУ: кто может подписать и сколько будут платить

Личные финансы
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Срок базового контракта – 24 месяца.
Срок базового контракта – 24 месяца.
Министерство обороны Украины ввело новый базовый контракт со справедливыми условиями для всех военнослужащих. Этот контракт предусмотрен для делопроизводителей, бухгалтеров, мастеров, поваров и других специалистов в должностях, которые не подпадают под пехотно-штурмовой и боевой контракты.

Кто может подписать базовый контракт

Срок базового контракта — 24 месяца.
Новый базовый контракт могут заключить:
  • военнообязанные;
  • действующие военнослужащие.

Сколько будет длиться отсрочка по окончании контракта

После базового договора гарантируется базовая отсрочка на 6 месяцев.
Дополнительно начисляется отсрочка за боевые задания и годы предыдущей военной службы:
  • +1 день — за каждый день выполнения боевых задач;
  • +1 месяц — за каждый год службы до 2022 года.
После базового договора гарантируется базовая отсрочка на 6 месяцев.
После базового договора гарантируется базовая отсрочка на 6 месяцев., mod.gov.ua
Длительность отсрочки определяется по совокупности всех оснований. Гарантированное предоставление отсрочки является преимуществом нового базового контракта.

Какие выплаты предусматривает базовый контракт

Выплаты состоят из двух частей — «базовая ставка» 20 000 гривен + дополнительные вознаграждения.
Украинский военнослужащий за выполнение задач в тылу будет получать дополнительное вознаграждение в базовое денежное обеспечение 10 000 гривен, в общей сложности — не менее 30 000 гривен.
Диапазон выплат зависит от выслуги лет, воинского звания, занимаемой должности, объема выполненных специальных задач и так далее.
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Диапазон выплат зависит от выслуги лет
Диапазон выплат зависит от выслуги лет, mod.gov.ua
Минобороны отмечает, что во время войны военнослужащий может быть привлечен к выполнению боевых задач:
  • при выполнении боевых задач на пункте управления, в штабе или при непосредственном участии в боевых действиях выплаты будут начисляться как в боевом контракте;
  • при выполнении боевых задач на первой линии начисляются выплаты как на пехотно-штурмовом контракте;
  • при первом заключении контракта выплачивается от 27 000 до 33 000 гривен, в зависимости от воинского звания.
Ежегодно можно получить выплату на оздоровление от 20 000 гривен.
Военнослужащий может быть привлечен к выполнению боевых задач
Военнослужащий может быть привлечен к выполнению боевых задач, mod.gov.ua
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Министерство обороны запускает комплексную трансформацию военной службы. В приоритете — укрепить доверие к военной службе и сохранить первую линию, усилив пехотные и боевые подразделения.
Украинские защитники и защитницы смогут подписать контракты с достойными выплатами и четкими сроками службы, после которых гарантированно получат право на отсрочку. Наибольшие выплаты предусмотрены для пехотных должностей на передовой. Средняя зарплата пехотинца составит 300 000 гривен в месяц. Максимальная сумма — не более 460 000 гривен.
По материалам:
Finance.ua
МиноборониАрмияВоеннослужащийКонтрактВоенная служба
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