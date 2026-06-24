Базовый контракт в ВСУ: кто может подписать и сколько будут платить
Министерство обороны Украины ввело новый базовый контракт со справедливыми условиями для всех военнослужащих. Этот контракт предусмотрен для делопроизводителей, бухгалтеров, мастеров, поваров и других специалистов в должностях, которые не подпадают под пехотно-штурмовой и боевой контракты.
Кто может подписать базовый контракт
Срок базового контракта — 24 месяца.
Новый базовый контракт могут заключить:
- военнообязанные;
- действующие военнослужащие.
Сколько будет длиться отсрочка по окончании контракта
После базового договора гарантируется базовая отсрочка на 6 месяцев.
Дополнительно начисляется отсрочка за боевые задания и годы предыдущей военной службы:
- +1 день — за каждый день выполнения боевых задач;
- +1 месяц — за каждый год службы до 2022 года.
Длительность отсрочки определяется по совокупности всех оснований. Гарантированное предоставление отсрочки является преимуществом нового базового контракта.
Какие выплаты предусматривает базовый контракт
Выплаты состоят из двух частей — «базовая ставка» 20 000 гривен + дополнительные вознаграждения.
Украинский военнослужащий за выполнение задач в тылу будет получать дополнительное вознаграждение в базовое денежное обеспечение 10 000 гривен, в общей сложности — не менее 30 000 гривен.
Диапазон выплат зависит от выслуги лет, воинского звания, занимаемой должности, объема выполненных специальных задач и так далее.
Минобороны отмечает, что во время войны военнослужащий может быть привлечен к выполнению боевых задач:
- при выполнении боевых задач на пункте управления, в штабе или при непосредственном участии в боевых действиях выплаты будут начисляться как в боевом контракте;
- при выполнении боевых задач на первой линии начисляются выплаты как на пехотно-штурмовом контракте;
- при первом заключении контракта выплачивается от 27 000 до 33 000 гривен, в зависимости от воинского звания.
Ежегодно можно получить выплату на оздоровление от 20 000 гривен.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Министерство обороны запускает комплексную трансформацию военной службы. В приоритете — укрепить доверие к военной службе и сохранить первую линию, усилив пехотные и боевые подразделения.
Украинские защитники и защитницы смогут подписать контракты с достойными выплатами и четкими сроками службы, после которых гарантированно получат право на отсрочку. Наибольшие выплаты предусмотрены для пехотных должностей на передовой. Средняя зарплата пехотинца составит 300 000 гривен в месяц. Максимальная сумма — не более 460 000 гривен.
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