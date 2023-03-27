Bayraktar TB3 и Kizilelma: Турция показала новейшие ударные беспилотники — Finance.ua

Bayraktar TB3 и Kizilelma: Турция показала новейшие ударные беспилотники Сегодня 23:22 — Технологии&Авто

Bayraktar TB3 и Kizilelma: Турция показала новейшие ударные беспилотники

В Турции представили новые ударно-разведывательные беспилотники — Bayraktar TB3 и новейший стратегический ударный БПЛА Bayraktar Kizilelma. Оба беспилотника предназначены в первую очередь для размещения на кораблях, но могут использоваться и «на земле».

Фотографии презентации опубликованы в Twitter Сельчука Байрактара, совладельца компании Baykar Makina, занимающейся производством БПЛА в Турции.

Bayraktar TB3 — это дальнейшее развитие знаменитого Bayraktar TB2, БПЛА, отлично зарекомендовавшего себя в Карабахе и особенно на полях боев в Украине. Продолжительность полета у него вдвое больше, чем у предшественника, а также может брать значительно большее количество полезной нагрузки — ракет или бомб (280 кг против 150 кг). TB3 оснащен турецким двигателем и сможет находиться в полете до 50 часов.

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Кроме того, показали также стратегический ударный БПЛА Bayraktar Kizilelma в черном корпусе. Его осматривал лично президент Турции Реджеп Эрдоган. Этот беспилотник оснащается украинскими двигателями и фактически это даже не столько беспилотник в традиционном понимании этого слова, сколько боевой беспилотный самолет.

Слово і Діло По материалам:

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