Baykar будет производить беспилотники на заводах в Италии

Фондовый рынок
24
Турецкая компания Baykar начнет производство беспилотных летательных аппаратов на предприятиях компании Piaggio в Италии и совместном предприятии с итальянской корпорацией Leonardo.
Об этом заявил генеральный директор компании Baykar Халюк Байрактор.
Сообщает издание SavunmaSanayiST.
«Мы — крупнейший в мире экспортер технологий БПЛА тактического и высшего классов. Мы объединяем опыт Piaggio в сфере гражданской авиации с гибкой командой инженеров Baykar для усиления наших возможностей. Мы работаем над новыми инициативами, одной из которых является производство БПЛА на объектах Piaggio», — сообщил гендиректор компании.
По его словам, производственные объекты Piaggio большие и технически хорошо оснащены, поэтому имеют достаточный потенциал для перенесения туда производства беспилотников. Новое производство в Италии будет ориентировано, прежде всего, на европейских заказчиков.
Также было отмечено, что производственные мощности Piaggio Aerospace в Италии будут интегрированы в цепь производства беспилотников Baykar в рамках совместного предприятия с итальянской компанией Leonardo — второй по величине авиационно-оборонительной корпорацией Европы.
Планируется, что на итальянских предприятиях, прежде всего, будут производить беспилотники Bayraktar TB3 и AKINCI, имеющие высокий экспортный потенциал на европейском рынке.
Турецкая компания Bayakar — ведущий производитель БПЛА в мире — в конце 2024 года выиграла тендер на приобретение Piaggio Aerospace, известной итальянской авиационной компании, основанной в 1884 году. Также есть договоренности о партнерстве и создании совместного предприятия с другой итальянской компанией Leonardo для развития беспилотных технологий.
По материалам:
Укрінформ
