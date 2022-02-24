Байден поговорил с Зеленским и пообещал ввести против России жесткие санкции — Finance.ua

В своем Twitter глава Белого дома сообщил, что осудил «неоправданное нападение российских военных». Он рассказал Зеленскому о мерах, предпринимаемых США, чтобы международное сообщество осудило действия РФ, в том числе на заседании Совета безопасности ООН.
Как сообщает пресс-служба Белого дома, Байден встретится с лидерами Большой семерки, и США вместе с союзниками введут жесткие санкции против России. Он заверил, что США будут продолжать поддерживать Украину и украинский народ.
President Zelenskyy reached out to me tonight and we just finished speaking. I condemned this unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. I briefed him on the steps we are taking to rally international condemnation, including tonight at the UN Security Council.
Владимир Зеленский написал в Twitter, что также провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.
В пять утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения «спецоперации» на Донбассе после просьбы группировок «ДНР» и «ЛНР».
В Генштабе ВСУ сообщили, что вооруженные силы РФ начали обстрелы украинских подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам ВСУ.