Байден поговорил с Зеленским и пообещал ввести против России жесткие санкции — Finance.ua
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Байден поговорил с Зеленским и пообещал ввести против России жесткие санкции

Сегодня 10:20Казна и Политика
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В своем Twitter глава Белого дома сообщил, что осудил «неоправданное нападение российских военных». Он рассказал Зеленскому о мерах, предпринимаемых США, чтобы международное сообщество осудило действия РФ, в том числе на заседании Совета безопасности ООН.
Как сообщает пресс-служба Белого дома, Байден встретится с лидерами Большой семерки, и США вместе с союзниками введут жесткие санкции против России. Он заверил, что США будут продолжать поддерживать Украину и украинский народ.
Владимир Зеленский написал в Twitter, что также провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.
В пять утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения «спецоперации» на Донбассе после просьбы группировок «ДНР» и «ЛНР».
В Генштабе ВСУ сообщили, что вооруженные силы РФ начали обстрелы украинских подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам ВСУ.
По материалам: НВ
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